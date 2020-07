La Policía alerta de la proliferación de hurtos al descuido en la playa de Lourido, en Poio

La Policía Local de Poio alertó ayer del aumento de hurtos al descuido en playas del concello en los últimos días. Ante la proliferación de pequeños robos, especialmente en Lourido, en los que se aprovechan los despistes de los bañistas mientras abandonan sus toallas para darse un baño o pasear, el cuerpo municipal da una batería de recomendaciones.

Lo principal es acudir a los arenales con el menor número posible de efectos personales de valor ni dejarlos a la vista Carteras, relojes, móviles u otros objetos, cuanto más discretos, más seguros. Se aconseja que no sean especialmente llamativos, con colores fuertes o de gran tamaño, así como no dejarlos en el interior del coche y a la vista. Por último, la Policía sugiere no abandonar nunca las pertenencias. En caso de hurto, insta a llamar directamente a los teléfonos de emergencias.