Las restricciones ligadas al Covid ponen en riesgo la celebración de la feria taurina

La tradicional feria taurina de Pontevedra, prevista inicialmente para el mes de agosto, podría no celebrarse este año debido a la "nula rentabilidad" derivada de las restricciones decretadas por las autoridades sanitarias para controlar la pandemia de la COVID-19, según explica a Europa Press el empresario responsable de la Plaza, Eduardo Lozano.

Éste afirma que su decisión "aún no está cerrada". El empresario señala no obstante que "la rentabilidad es nula, aparte de que no puede ni ir gente. Dar un festejo donde solo vayan 400, 500 u 800 personas no lo veo práctico. Pero no está decidido", insiste.

"Aún no está cerrado, pero lo veo difícil", recalca, en su conversación con Europa Press, en la que también asegura que se reunirá con el Ayuntamiento (con el que mantiene un polémico convenio sobre el uso de la plaza) antes de adoptar una postura final.