Bienvenida a unas fiestas diferentes

Cincuenta artistas, músicos de pop, rap, rock, música tradicional, pero también actores de teatro o humoristas, acompañaron al alcalde, Miguel Fernández Lores, en la presentación del programa de mano de las fiestas. Éstas serán una propuesta especial para "un verano diferente", en palabras del regidor, con actividades descentralizadas y para pequeños grupos de público.

Jazz, cine, música, teatro, danza, poesía, ciclos infantiles o ferias se incluyen en esta apretada agenda que arrancará mañana con las primeras actividades del XXI Memorial Ricardo Portela. Las fiestas estarán marcadas por las nuevas medidas ligadas a la crisis sanitaria, a la cabeza el distanciamiento, pero también los aforos limitados, dispensadores de gel hidroalcohólico como los que se utilizaron en la presentación etc.

La concelleira de Festas, Carme da Silva, ejerció de anfitriona en el debut, que buscaba visibilizar unas fiestas singulares y en la que se repitió el lema Pontevedra Vívese. En adelante, las actividades se repartirán en varios espacios escénicos, en concreto la Alameda, Las Palmeras, las plazas de A Ferrería, de España, A Pedreira y Barcelos, los jardines de Victoria Moreno y A Parda, A Curtidoira, Monte Porreiro, las pistas de Campolongo, el parque Amalia Álvarez y Os Gafos.

El programa de mano de las fiestas, que también estrena diseño, incluye un mapa de situación de estos espacios. Serán escenario de "más de 300 actividades diferentes", recordó la concejala, con una propuesta específica para la Semana da Peregrina y un programa para niños, que también cuentan en el folleto con una agenda para elaborar su calendario festivo y un puzzle para completar el lema de la programación.

La música de Marcelo Dobode y Cora Velasco y el humor de Quico Cadaval sirvieron de primer anticipo de la programación, que apuesta decididamente por músicos, productoras, actores y compañías gallegas.

Es un "año complicado, en el que acabamos de pasar un momento grave", recordó el alcalde, "pero siempre tuvimos la esperanza, en función de la evolución de la pandemia", de mantener las fiestas, "todas las actividades que generan dinamismo" en sectores como la cultura, el ocio, el deporte etc que "sufren especialmente" las consecuencias de la crisis sanitaria.

El regidor felicitó a la Concellería de Festas por "el intento de no suspender, y en vez de ello reinventar". Para ello hubo que localizar espacios y diseñar actos "con todas las medidas de seguridad", mientras se mantenía el proyecto de "generar actividad económica y hacer unas fiestas diferentes que dinamicen la ciudad".

Hubo dudas, reconoció Fernández Lores, sobre la conveniencia de algunos espectáculos especialmente multitudinarios, como los fuegos, que en este 2020 cambian de estructura, de modo que las tiradas se distribuyen "desde lugares distintos y por un tiempo mejor, algo que dio mucha alegría al sector", afirmó, en un año de parálisis.

Contra el miedo y la tristeza

Fernández Lorez hizo votos porque todo el programa "pueda desarrollarse en su integridad", antes de que el director y actor Quico Cadaval recordase que las artes representadas ayer en A Peregrina nos "sirven para combatir el miedo, la tristeza, la melancolía" y deberían ser administradas por la sanidad pública.

¿Qué habrá en las fiestas de Pontevedra? Diversidad y riqueza, señaló Cadaval, en forma de raperos, rapsodas, rock, pachanga, power folk, pop "o cuerpazos en escena". De modo que "la gente no va a echar de menos a Bertín Osborne". No lo hará, avanzó, porque él será uno de los participantes en el homenaje "a esos artistas casposos que este año no van a venir a las fiestas de A Peregrina".