El alcalde confía en mantener una relación "estable, leal e razonable" con la Xunta

El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, espera mantener una relación "estable, leal e razonable" con las distintas administraciones que tienen proyectos en marcha en Pontevedra y ese es también su objetivo con la nueva Xunta que encabezará por cuarto mandato consecutivo Alberto Núñez Feijóo.

El regidor desveló ayer que habló por vía telefónica con el presidente de la Xunta para felicitarle por la victoria en los comicios y explicó que ahora el objetivo es que, una vez que se nombre y asiente el nuevo gobierno, se pueda celebrar una reunión entre ambos para abordar los "temas pendientes" para Pontevedra. Entre ellos están algunos ya en marcha como el hospital de Montecelo, otros en "stand by" que hay que impulsar y finalmente algunos "compromisos incumpridos" como pueden ser el dragado del Lérez o la variante de Alba.

Lores dijo ser consciente de que "o diñeiro non sae de debaixo das pedras" por lo que sus peticiones serán "razonables" y espera recuperar la "entente" cordial que detectó al inicio del tercer mandato de Feijóo, momento en el que fueron capaces de sacar adelante proyectos conjuntos con la administración autonómica. Una colaboración que luego cree que se resintió al final del mandato, algo que Lores atribuyó a la concatenación de varios procesos electorales seguidos. Ahora, con tres años libres "do sarampelo das eleccións" espera poder retomar esta colaboración.

Uno de estos proyectos conjuntos es la residencia para la tercera edad que construirá la Xunta. El alcalde desveló ayer que no será en A Parda, en los terrenos que ofreció inicialmente el Concello al no ajustarse al modelo genérico de residencia que va a impulsar el ejecutivo autonómico. No obstante, reconoció que ambas administraciones tienen ya muy avanzada la tramitación para construirla en una ubicación alternativa que aún no quiso desvelar.