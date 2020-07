Cubela exige la paralización de la mejora del firme en la vía entre Bora y Almofrei

El alcalde de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela, ha exigido a la Xunta de Galicia la "paralización inmediata" de la mejora del firme de la carretera autonómica PO-233 en el tramo entre la parroquia pontevedresa de Bora y la cotobadesa de Almofrei, ya que considera que es innecesaria y además "el material escogido está dañando y causar graves perjuicios a los cientos de vehículos que circulan por ella diariamente".

El alcalde, quien recuerda que logró frenar las obras el pasado viernes cuando comenzaron por estos mismos motivos, volvió a llamar en la jornada de ayer a la Consellería de Infraestructuras para mostrar su rechazo frontal a esta actuación y espera que el departamentos sea sensible a sus peticiones, "que se corresponden con el sentir de toda la ciudadanía".

"Este cambio de firme no tiene sentido ninguno porque el existente está en buen estado y además se escogió un material que hace estragos en los vehículos y que es el mismo que se aplicó hace tres años al tramo entre Almofrei y Carballedo y sobre el que ya mostramos nuestro rechazo, así que no entiendo porque se hace una obra innecesaria y además se repite el error de este material que salta con fuerza a los bajos de los coches", indicó Cubela.

"No hay que hacerla"

"No entiendo, si pararon la obra el viernes porque la retoman el lunes, porque además yo creo que había quedado claro que no había que hacerla. Cuando la consellería hace las cosas bien, que es casi siempre, me gusta agradecérselo porque además está haciendo muchas inversiones en nuestro ayuntamiento por encima de los 4 millones de euros y tiene alguna más en mente, pero cuando hace algo mal no me duelen las prendas en decírselo porque yo me debo, por encima de todo, a los intereses generales de Cerdedo-Cotobade y de nuestros vecinos", concluyó Cubela.