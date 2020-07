El Covid-19 asesta una cornada a la Feria Taurina de Pontevedra

La tradicional Feria Taurina de Pontevedra, prevista inicialmente para el mes de agosto, podría no celebrarse este año debido a la "nula rentabilidad" derivada de las restricciones decretadas por las autoridades sanitarias para controlar la pandemia de la COVID-19, según explica a Europa Press el empresario responsable de la Plaza, Eduardo Lozano.

Aunque en un principio se había hablado de hacer una única corrida coincidiendo con las Festas da Peregrina, ahora ven "complicada" su organización. Y es que los protocolos publicados en el Diario Oficial de Galicia (DOG), si bien no recogen concretamente este tipo de celebraciones, sí establece que para verbenas, fiestas y otros eventos populares deben observarse ciertas medidas para prevenir contagios de coronavirus.

En concreto, son obligatorios el uso de mascarilla, la distancia interpersonal de metro y medio, los límites de capacidad --una persona por cada tres metros cuadrados, además de un máximo de 1.000 asistentes en superficie menor o igual a 8.000 metros cuadrados y de 2.000 para superficies mayores-- y perimetrar los recinto. En espacios cerrados, como podría ser la Plaza de Toros, el aforo general establecido es del 75 por ciento.

Lozano, que se desplazará en los próximos días a la capital provincial, podría anunciar "en pocos días" una decisión que "aún no está cerrada". "La rentabilidad es nula, aparte de que no puede ni ir gente. Dar un festejo donde solo vayan 400, 500 u 800 personas no lo veo práctico. Pero no está decidido", insiste el empresario.

"Aún no está cerrado, pero lo veo difícil", recalca, en su conversación con Europa Press, en la que también asegura que se reunirá con el Ayuntamiento --con el que mantiene un polémico convenio anual para destinar el recinto a usos municipales-- antes de adoptar una postura final.

Sin embargo, según fuentes del gobierno local consultadas por Europa Press, el Consistorio "no organiza" las corridas, sino que es la propia Plaza, regida por Lozano, la que lo hace.



Los opositores, pendientes

Quienes también están "pendientes" de si se confirma es el colectivo 'Touradas Fóra de Pontevedra'. Su portavoz, Borja González, expresa que sería "una noticia positiva" que por primera vez "en décadas" no se celebrarían corridas en la Boa Vila.

De confirmarse, afirma que la plataforma antitaurina probablemente suspendería unas ya tradicionales movilizaciones que ya tenía "programadas" y sobre las que actualmente estaba "debatiendo" sobre su formato. "Estábamos barajando una concentración en la que se pudiese garantizar las medidas de seguridad", indica a Europa Press. "Si se cancela, tendremos que volver a hablar para saber si seguimos adelante o no", añade González.