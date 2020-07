Un verano repleto de cultura y deporte en toda la provincia

Salir, respirar y vivir plenamente la cultura, la naturaleza y el deporte. Después del confinamiento derivado de la pandemia del Covid, la Diputación de Pontevedra invita a la ciudadanía a disfrutar de una intensísima programación de más de un centenar de actividades culturales, sostenibles y deportivas con las que llenará la provincia este verano.

La presidenta Carmela Silva presentó el pasado viernes el calendario de actividades de ocio para los meses de julio, agosto y septiembre en los que la institución llevará por toda la provincia conciertos, talleres, rutas BTT, caminatas y actividades integradas en el marco de los programas culturales Música no Ar, Re-Acción nos Castelos, Musigal y también en el programa Vive Deporte.

En rueda de prensa, la titular provincial se mostró muy orgullosa ante "esta agenda de actividades" e ironizó diciendo que la gente "no va a tener un día para parar". Carmela Silva señaló que "teníamos muy claro que después del confinamiento me los quería dar una respuesta potentísima de actividades a la ciudadanía y también a las personas que nos visiten". De hecho, según apuntó, "no se trata solo de promoción cultural o deportiva, es un modelo de atracción tanto para las pontevedresas y pontevedreses cómo gallegas y gallegos y otros/as visitantes".

Cultura, música y patrimonio

La programación cultural dará comienzo próximamente con las nuevas propuestas provinciales Re-Acción nos Castelos y Música no Ar, que acercarán un treintena de actuaciones desde este mes hasta el próximo mes de septiembre. Así, Re-Acción nos Castelos dará comienzo el próximo día 23 de julio en el Castelo de Sobroso, a partir de las 22 horas, con "Noite no Castelo" y la acción multidisciplinar de música, danza, videoproyeción e instalación artística titulada "Límites".

Esta iniciativa continuará el viernes 24 de julio a las 22 horas, pero será el turno del Castelo de Soutomaior, que acogerá "As Hurdes", de Vertixe Sonora una acción multidisciplinar de música clásico-electrónica, poesía y cine.

Ya el jueves 30, entre las 17 y las 19 horas, el Castelo de Soutomaior acogerá la actividad de "Creando no xardín", dirigida a los más jóvenes y que consistirá en una instalación artística colaborativa. Ese mismo día, también en Soutomaior pero a las 19.30 horas, tendrá lugar un concierto dirigido al público infantil denominado "A banda das apertas".

Como colofón al mes de julio, el viernes 31, entre las 17.30 y las 19.00 horas, Sobroso acogerá un taller artístico de arquitectura y castillos para niñas y niños enmarcado en la propuestas "Creando no xardín".

Por otra parte, mediante la iniciativa Música no Ar se llevarán a cabo hasta el próximo mes de septiembre 14 conciertos con todas las medidas de seguridad. Serán abiertos al público hasta completar el aforo y no será necesaria inscripción, salvo para aquellos que se celebren en los castillos, para los que habrá que enviar correo electrónico a cultura@depo.es.

Será la Orquestra Clásica de Vigo la que dé el pistoletazo de salida a las citas musicales, con un concierto el próximo 28 de julio en el Castelo de Soutomaior, "con una programación - tal y como explicó Carmela Silva- basada en la obra de E Grieg, E. Elgar y G. Holst de la mano del director Manuel Martínez Álvarez -Nava".

En lo que concierne al programa Musigal, la presidenta provincial anunció que ya están cerradas más de 40 actuaciones para cubrir toda la temporada estival.