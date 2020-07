Los parques infantiles abren mañana con nuevas medidas de higiene

La Concellería de Desenvolvemento Sostible e Medio Natural abrirá mañana los parques infantiles de la ciudad, una vez establecidos los límites de aforo de cada zona de juego y adquiridos los dispensadores de hidrogel para instalarlos en sus accesos.

También ha elaborado una cartelería específica con las medidas especiales de protección contra el Covid-19 que los pequeños y sus familias deberán respetar en la llamada nueva normalidad. Los carteles estarán en los accesos a los parques infantiles y llevarán incorporado "como vigilante" a uno de los personajes más célebres de Pontevedra, el Loro Ravachol, que se encargará de recordar la importancia de tener "Sentidiño!" y de respetar las normas y aforos.

Limpieza

El Servicio Municipal de Parques y Jardines desarrollará a lo largo de la jornada los trabajos de limpieza en profundidad y retirada de follaje, destinados a dejar las zonas de juego en perfectas condiciones en este "estreno" tan deseado por los niños.

El concejal de Desenvolvemento Sostible, Iván Puentes, explica que la empresa Garocaprim SL realizará tareas de desinfección diarias para cumplir con las directrices establecidas desde la Xunta y que su departamento instalará en todos los parques los nuevos carteles de la red Verde Urbano con el Loro Ravachol incorporado y con las normas de uso.

Reglas

Entre las reglas que deberán cumplir los chavales y sus familias están la de no sobrepasar en ningún momento el aforo máximo de personas (niños y adultos) que pueden permanecer al mismo tiempo en el recinto del parque infantil; la necesidad de desinfectar convenientemente las manos con la solución hidroalcohólica a la entrada (los dispensadores se irán instalando de manera progresiva) o, en el caso de menores de dos años, con una solución jabonosa, y el cumplimiento de medidas básicas de autoprotección, como la higiene frecuente de manos, no toser directamente al aire o en las manos, no tocar la cara, la nariz y los ojos y abandonar el recinto ante cualquier síntoma compatible con el Covid-19.

"Una vez dentro de la zona de juegos -señala Iván Puentes- se debe mantener la distancia interpersonal de seguridad (1,5 metros) entre todas las personas o, de no ser posible, utilizar mascarillas cubre bocas".

Aunque todos los elementos de los parques infantiles serán limpiados y desinfectados diariamente por el Concello, se recomienda además que, adicionalmente y de manera voluntaria, se aplique una pequeña cantidad de solución hidroalcohólica en las zonas de contacto de cada juego antes de su uso.

En los carteles figura además el teléfono de información sobre el coronavirus (900 400 116) y del servicio de Emergencias (112)".