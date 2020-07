Denuncian robos de madera en los montes de Sanxenxo y de Meis

Colectivo Ecoloxista do Salnés denuncia nuevos robos de madera en los montes de Sanxenxo y Meis, que se suman "a una numerosa lista de sucesos similares en la comarca de O Salnés y vecinas, a lo largo de los últimos años". La forma de actuar de los ladrones se basa en escoger una masa forestal con una vía de acceso, algo alejada de las casas y de sus propietarios, para cortar los árboles más grandes, con maquinaria pesada y de una manera muy rápida, pasando desapercibidos, para luego desaparecer con la madera, explica el Colectivo Ecoloxista do Salnés. "Estas talas pueden incluso contar con una autorización de la Xunta pero que inexplicablemente se conceden sin la preceptiva autorización de los propietarios, como así denunciaban los vecinos de Meis recientemente afectados". El resultado: un monte destrozado, suelos desnudos y arados, ramas esparcidas, árboles tronzados, madera mal aprovechada quedando trozos de más de un metro de altura y otros destrozos, pasto ideal para los incendios y también para la erosión del suelo por lluvias". Además de los daños ambientales y paisajísticos que implican estos robos, suponen "un verdadero drama para los propietarios, que además de perder su inversión, les puede acarrear multas por tener restos de poda en su propiedad sin recoger o por talas no autorizadas".

Colectivo Ecoloxista do Salnés recuerda que los montes de la zona están casi en su totalidad dedicados al monocultivo de eucalipto, con los problemas ambientales asociados, "ya muy estudiados y difundidos: merma de biodiversidad y de riqueza paisajística, daños en el suelo y alteraciones en el régimen hidrológico de los montes. Los monocultivos conllevan también una menor resistencia ante las plagas, incluido los incendios. La manera de plantar y cultivar nuestros montes responden a un modelo de gestión, o más bien de falta de gestión, que consiste en la plantación de árboles de rápido crecimiento y un generalizado olvido de ellos hasta el momento de su tala, con un destino único y de la cual dependen peligrosamente toda la inversión de los propietarios, la pastelera Ence". Para la agrupación ecologista este "modelo cortoplacista" no trata al monte con expectativas de futuro. El colectivo entiende que para mantener a los ladrones lejos de los montes "se precisaría romper con el círculo vicioso que supone el eucalipto en Galicia", además de ordenar los montes para "sacarle provecho de una manera sostenible, vigilarlo y cuidarlo, como están poniendo en práctica otras comunidades.