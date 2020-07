Bará afirma que el BNG movilizó "unha grande onda de ilusión e esperanza" en torno a Ana Pontón

Con la sensación de que ayer finalizó una "campaña histórica para o BNG". Así terminó el cabeza de lista del Bloque Nacionalista Galego por la provincia de Pontevedra, Luis Bará, quince días de campaña que, asegura, dejan al BNG "buenas vibraciones" ya que cuentan "con sensacións e datos moi positivos".

Con todo, Bará hizo un llamamiento a la participación puesto que "non hai nada decidido, o resultado está totalmente aberto e vaise decidir por pouco en cada provincia por uns centos de votos que poden decidir un escano e ser determinantes para inclinar a balanza non só na provincia, senón en toda Galicia". Por eso insistió "na necesidade de que esta nova Galicia orgullosa, ilusionada e que pide paso, se mobilice este domingo para votar masivamente ao BNG", un voto que, afirmó, "ten valor dobre, porque serve para derrotar á dereita pero tamén para ganarlle ao centralismo".

Bará destacó que en esta campaña atípica el BNG logró tener presencia en las calles y realizar actos multitudinarios, siempre con todas las garantías de seguridad. Una campaña que resumió con la palabra "ilusión", ya que a su juicio el BNG movilizó "unha grande ola de ilusión e esperanza arredor da candidatura de Ana Pontón, cunha grande campaña magnética que foi ao longo do tempo atraendo e decantando e posicionando a moitísima xente a favor do BNG". "Por un lado moita xente que vota por primeira vez, xente que votou a outras opcións e se manifestou agora a favor do BNG ou tamén antigos votantes que volven ahora a votar BNG e xente de toda condición". Bará, acompañado del alcalde de Pontevedra Miguel Anxo Fernández Lores que suscribió sus palabras, afirmó que en esta campaña afloraron "sentimentos, ideas e palabras novas" y considera que la palabra de esta campaña puede ser "pontonizar": "No BNG estamos pontonizando o país, estámolo enchendo de ilusión, esperanza e confianza en nós, de orgullo e autoestima, enerxía para impulsar o país hacia o futuro".