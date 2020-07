Ábalos arropa a Caballero en el cierre de campaña del PSdeG

El ministro socialista de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, arropó ayer en el acto de cierre de campaña del PSdeG-PSOE en Pontevedra a su candidato a la presidencia de la Xunta de Galicia, Gonzalo Caballero. Un acto, en la calle Sierra ante la plaza de Abastos, en el que ambos dirigentes socialistas alertaron de la posibilidad de que se sigan aplicando las medidas "de recortes e privatizadoras de las Sanidad, Educación o residencias de mayores" que atribuyen al PP y a la derecha en una situación actual de crisis sanitaria y pandemia.

De hecho, Ábalos contrapuso en su discurso la respuesta dada por el Gobierno liderado por el socialista Pedro Sánchez, "desplegando toda la capacidad protectora del Estado" para que la población pudiera soportar estos meses "tan duros", frente a las políticas "de la derecha y la ultraderecha" a los que acusó de "deslealtad" y de solo "preocuparse de intentar derribar al Gobierno" en un signo de "desprecio por las necesidades del país". "¿Qué hubiera pasado si hubiera gobernado la derecha durante esta crisis?", se preguntó el ministro.

Por ello, ayer pidió el voto para Gonzalo Caballero porque "Galicia no puede ser una trinchera frente al Gobierno de la nación".

Por su parte, el candidato socialista a la presidencia de la Xunta, Gonzalo Caballero, pidió una movilización "masiva" mañana domingo para "rematar con once anos de agonía para Galicia de gobernos do PP".Recordó que "un voto pode ser decisivo" y por eso instó a que "non quede na casa ningún voto do cambio". Caballero aseguró que "o voto do futuro para Galicia é o voto ao PSdeG, a marca orixinal que defende a sanidad pública universal, a educación e as residencias públicas", incidió. Aseguró que un gobierno liderado por los socialistas es, como demostró la actual crisis sanitaria, la garantía de "imos saír desta con máis estado de benestar".

En la fiesta de fin de campaña, con la elaboración de un mural incluida, Caballero agradeció a la militancia, a los simpatizantes y a la población en general "a ilusión e as ganas" que le transmitieron durante la campaña. Llamó a votar "a esa maioría progresista que hai en Galicia e que trata de desmovilizar o PP". "Os galegos e as galegas queremos cambio, queremos retirar a un líder desfasado" y considera que "é o momento do cambio que vai legar a un goberno socialista: Temos a forza, temos o proxecto e temos o equipo", dijo.