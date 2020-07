Pontón quiere impulsar "un novo modelo de país inspirado no bo facer de Pontevedra"

La candidata a la presidencia de la Xunta, Ana Pontón, pidió ayer en Pontevedra el mismo apoyo que los vecinos de esta ciudad otorgaron, hace ya algo más de dos décadas, a su alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, quien comenzó un proceso de transformación profunda de la ciudad. Pontón asegura que utilizar ese respaldo para trasladar los logros de esta ciudad al "conjunto del país" y, al mismo tiempo, permitirá darle a Pontevedra un gobierno "aliado" que camine "man con man" para desarrollar los proyectos de esta urbe.

Pontón aseguró que "hai 21 anos moitos veciños e veciñas de Pontevedra sumáronse a un soño, e puxeron en marcha un novo proxecto de cidade". "Demostramos que era posible derrotar ao PP e facer que Pontevedra avanzara e eso mesmo é o que queremos facer en toda Galicia o 12X: poñer Galicia en marcha e apostar por un novo modelo de país", destacó la candidata acompañada del alcalde y del cabeza de lista por Pontevedra, Luís Bará.

Pontón destacó que el BNG incluye en su programa "unha axenda urbana galega que permita trasladar o modelo de Pontevedra ao resto das cidades, un modelo urbano que se anticipou ás necesidades de espazos públicos para o cada día que a COVID19 puxo sobre a mesa". "Estamos nun momento decisivo no que as decisións que adoptemos van definir a Galicia dos próximos vinte anos e temos que situarnos na modernidade e na vangarda, desde a confianza en nós e cun programa de goberno que aposta polo potencial do país, pola ciencia e pola innovación, por un novo modelo urbano, que enfronta o desafío da emerxencia climática e que vai erguer Galicia", explicó.

Pontón añadió que para conseguirlo pidió "aos pontevedreses e pontevedresas que confiaron en Lores hai vinte anos que este 12 de xullo confíen en min para poñer en marcha un novo modelo de país inspirado no bo facer de Pontevedra. Este domingo temos a oportunidade de facer historia cunha muller presidenta liderando un goberno do BNG que confíe e que ame este país", proclamó.