El Concello acusa al Sergas de dilatar la reposición del médico en Pontesampaio

El gobierno local de Pontevedra acusa al Servicio Galego de Saúde (Sergas) de dilatar intencionadamente la reposición del médico en el centro de salud de Pontesampaio. El concejal Raimundo González aseguró ayer que, tras un nuevo contacto entre el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, y el gerente del área sanitaria, el ayuntamiento constata que "lo único que hay por parte del Sergas es una dilatación de la situación" respecto a la toma de decisiones sobre la plaza de médico en Pontesampaio.

Raimundo González aseguró que la conversación, mantenida el pasado martes, es ya el "enésimo" contacto para intentar desbloquear la situación y que el Sergas acceda a analizar las condiciones de los locales que el Concello de Pontevedra pone a su disposición.

Tras esta nueva conversación en la que no se consiguió ningún compromiso por parte del Sergas, Raimundo González asegura que "no tiene ninguna intención de reponer el médico de inmediato, ni de resolver el problema a corto plazo", puesto que no fijan una cita para ver los locales y además alegan que la falta de facultativos es un problema que afecta a más centros médicos de zonas rurales del país y que en verano hay un problema de sustitutos.

El ayuntamiento trasladará esta respuesta a la plataforma vecinal de Pontesampaio y A Canicouva para que valore la conveniencia de incrementar las medidas de presión respecto a la demanda de los afectados. En este sentido, el concejal aseguró que aunque la falta de facultativos sea una cuestión global del Sergas, "a nosotros lo que nos preocupa y por lo que estamos luchando es por nuestros vecinos de Pontesampaio y seguimos insistiendo y que queremos la reposición del facultativo de inmediato para que no se tengan que seguir desplazando al centro médico del ambulatorio Virgen Peregrina", situado a unos 13 kilómetros de estas parroquias.