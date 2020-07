Una cadena humana exige salvar la sanidad pública de los recortes en el área de Pontevedra y O Salnés

Cientos de personas conformaron ayer una gran cadena humana que enlazó el Hospital Provincial con el Concello de Pontevedra con un claro objetivo: "tender un puente" para salvar la sanidad y que las reivindicaciones de los profesionales sanitarios lleguen a los grupos políticos municipales.

Esta nueva movilización del personal de los centros sanitarios de la ciudad fue promovida por los sindicatos Cesm Galicia, CO-BAS y Prosagap con el objetivo de visibilizar las necesidades reales del sistema sanitario que, desde la llegada de Feijóo a la Xunta en 2009, "ha sufrido recortes que no han hecho más que incrementarse".

Otro de los motivos que llevan a los sindicatos a las reiteradas movilizaciones es la falta de respuesta por parte de la Gerencia sobre las listas de espera para primeras consultas, pruebas diagnósticas y de la actividad quirúrgica. A pesar de que los portavoces han solicitado por Registro esta petición de información, a fecha de hoy continúan sin recibir respuesta.

Por otra parte, la polémica también se desató la semana pasada cuando CIG-Saúde denunció la cesión de material sanitario del Hospital Montecelo al Quirónsalud, a lo que la Gerencia respondió que era "rotundamente falso".

En la jornada de ayer, portavoces del sindicato llevaron a cabo una rueda de prensa en la que aseguraron que tienen pruebas y exigieron que "se depuren responsabilidades", acusando a los responsables del CHOP de estar "ou mentindo ou facendo unha ocultación perversa de que se continúa prestando material á privada".

En este sentido, Paca Ferradás delegada da CIG-Saúde y traballadora en el servicio de Esterilización de Montecelo, apuntó que el personal sigue los protocolos establecidos en los distintos servicios hospitalarios, por lo que "todo o material que pasa polas nosas mans ten trazabilidade, é dicir sabemos en cada momento onde se atopa". Acusó a la dirección del CHOP de mentir abiertamente, "porque cando nos pediron do quirófano do Montecelo un material, soubemos ao momento que estaba no Domínguez".