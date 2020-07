Yolanda Díaz: "Darle el voto a la derecha es garantía de que no vamos a tener futuro"

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aseguró ayer que "darle un voto a la derecha (a la que en distintos momentos calificó de "cavernícola") es tener garantía de que no vamos a tener futuro" en Galicia. La integrante del Ejecutivo realizó estas manifestaciones durante el mitin que celebró Galicia en Común en Pontevedra, un encuentro en el que también participaron otros representantes de la formación política, a la cabeza el candidato a la presidencia de la Xunta, Antón Gómez-Reino.

Todos ellos acusaron al gobierno de Feijóo de haber "privatizado sistemáticamente" la administración pública, desde la sanidad a la red de cuidados o la educación. En concreto, Yolanda Día responsabilizó al PP de ser "el partido de las tres D, desmantelar los servicios públicos, desproteger a las personas y desregularizar el mercado de trabajo de tal modo que hoy pueden hacer lo que quieran" con los trabajadores.

Distanciados y con mascarilla, contemplaron el mitin cientos de pontevedreses, varios de los cuales saludaron en la calle a la ministra, que expreso su agradecimiento por "salir de Madrid y compartir con vosotros". Explicó que la pandemia nos ha enseñado "en primer lugar que la clave son los servicios públicos, y también que sí era posible cambiar las cosas". Así, recordó que "en solo 5 meses, 4 de ellos con pandemia", el Ejecutivo al que pertenece ha sacado adelante la ley por la eutanasia, la relativa al cambio climático o la protección de la infancia. "Mostramos que había dos maneras de gobernar, frente a un modelo que dice que no e puede hacer ni dar garantías de vida, en plena crisis se emplearon los ERTE, que dieron protección social a 3,8 millones de personas".

Se creó, añadió Díaz, el subsidio para trabajadoras domésticas y se articularon mecanismos para proteger a los trabajadores "de la infamia que se llama reforma laboral", criticó.

Al igual que hicieron momentos antes Martiño Noriega, Marcos Cal e Iria Figueroa, la ministra acusó a Núñez Feijóo de ser un buen gestor, pero de los intereses especulativos de los que buscan hacer negocio con lo público. "Dice Casado que Feijóo es un buen gestor, pero un buen gestor no privatiza la atención a los mayores, no destroza la escuela rural, no permite que la industria sea un desierto". Se preguntó "qué estuvo haciendo 10 años" el presidente de la Xunta para evitar el cierre de Alcoa o proteger a Vulcano y Barreras.

Marcos Cal aseguro que "más del 50% de la población gallega quiere un cambio y Gómez-Reino apuntó que "votar a Galicia en Común vale el doble: derrota al PP de Feijóo y afianza el cambio".