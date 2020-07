Las cuadrículas de Silgar... para el coronavirus

El calor arrecia el primer fin de semana de julio en Galicia y pese a la regulación de los espacios públicos surgida tras la entrada en ñ la 'Nueva normalidad' han sido muchos los que han decidido acercarse a las playas para refrescarse. Pero las medidas del Concello de Sanxenxo para evitar las aglomeraciones en las playas del municipio y cumplir así con las medidas para prevenir contagios de coronavirus no parece que tengan el éxito que se esperaba.



Una fotografía publicada en Twitter el sábado 4 de julio en la playa de Silgar a las cinco de la tarde demuestra cómo las cuadrículas instaladas en la arena para garantizar la separación entre personas están prácticamente vacías.



En cambio, los bañistas de la playa más popular de Sanxenxo sí prefieren situar sus toallas en zonas próximas a la orilla y apelotonarse cerca del agua, en la zona que muchos aprovechan también para pasear.





#Sanxenxo Praia de Silgar

Un mes anunciando medidas anti-Covid

Llega el primer finde de julio y la idioted humana pone las cosas en su sitio ????????? pic.twitter.com/IIwC6Pz8uI — Ni mata ni engorda (@Nimataniengorda) July 4, 2020

Pensei que os paos eran pa atar o cabalo pic.twitter.com/snz8HyFqXi — maniche (@maniche1986) July 5, 2020

Eso tiene fácil solución, va la policía y empieza a repartir recetas a los que no respeten las normas, la estupidez humana se soluciona cuando se le toca el bolsillo — David Pavía Miralles (@dpmiralles) July 5, 2020

Ahí, no hay ni dios, para lo que es esa playa a estas alturas. Me atrevería a decir que esos grupos de personas pueden mantener perfectamente la distancia de seguridad, algo imposible otros años. En donde han puesto las parcelas nunca se pone nadie porque hace demasiado calor. — Trapalatrá!™ (@Trapalatra) July 5, 2020

La foto engaña. La gente está respetando las distancias perfectamente. Mucha gente no se ponía en las cuadrículas porque no sabían si se podían utilizar pues estaban aún colocándolas. La distancia entre cuadrículas no es mucha. — Patricia (@33_luas) July 5, 2020

Pinta que alí esas viñas non van dar boa uva — rosmadoiro ?? (@Rosmadoiro) July 5, 2020

La 'Nueva normalidad' en las playas de Sanxenxo

La imagen, que se acerca al medio millar de retuits y cerca de un millar de 'Me gusta', no ha dejado indiferente a la gente que la ha visto y se ha abierto un debate sobre el papel de la policía local (reclamando la aplicación de multas) o la idoneidad del sistema de parcelamiento de la playa. Algunos, incluso, tirando de retranca:Sanxenxo ha hecho un importante esfuerzo tanto en personal como en medio para conseguir tener unas playas seguras en la "nueva normalidad". El Concello no solo ha contratado a 132 personas, entre ellos 52 informadores de ocupación, además de 20 sanitarios y 60 socorristas, sino que vigilará con drones pilotados por policías locales el aforo de 17 playas del municipio Los informadores de ocupación estarán activos entre las 10 y las 20 horas en Silgar y de 12 a 20 horas en el resto de arenales, al igual que el resto de servicios. El personal "se encargará de facilitar a las personas que acudan al arenal encontrar el espacio que le permita mantener la distancia de seguridad recomendada".El Concello recuerda que se prohíben los juegos en grupo o realizar comidas que supongan un despliegue de mobiliario en el arenal.