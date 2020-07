Marín activa su sistema de control de aforo en las playas

La nueva normalidad derivada de la crisis sanitaria obliga a los ayuntamientos a tomar medidas de control de los aforos en aquellos espacios en los que pueden darse aglomeraciones. Las playas son uno de ellos y desde el primer momento, el Ayuntamiento de Marín trabajó para encontrar la mejor manera de realizar un control real, efectivo y útil para la ciudadanía de los aforos de sus arenales, uno de sus principales atractivos turísticos.

Después de barajar diversas opciones, el mejor sistema posible fue el desarrollado por la empresa marinense Sitrav, cuyo director, Jorge Cajiao, presentó ayer el Ayuntamiento, acompañado por los concejales Manuel Santos, Marián Sanmartín y Cristina Acuña, así como por el jefe de la Policía Local, Benigno Blanco. "Cuando comenzamos a trabajar para cumplir con nuestra obligación del control del aforo ya vimos que no era una cuestión sencilla", aseguró el concejal Santos. "Quisimos ir uno poco más allá de los sistemas que nos presentaban", por lo que, después de encargar una primera medición del aforo de Portocelo, Mogor, Aguete y Loira, "que son los arenales que más afluencia tienen", se buscó la mejor fórmula de conteo de usuarios. Segundo explicó Cajiao, el sistema se basa en la visión artificial, es decir, en la inteligencia artificial y en equipos de IOT, "lo que comúnmente es conocido como el Internet de las cosas". Con este sistema, se consigue medir el número de personas que hay en tiempo real en la playa, haciendo una compartimentación del arenal en zonas y calculando el total. Estos datos se envían la un servidor del que después se extraen los porcentajes con los que se activan los cuatro niveles del semáforo virtual disponible para la ciudadanía en general. Esos cuatro niveles (bajo - color verde, medio - color amarillo, alto - color naranja, completo - color rojo) indican como está la playa de manera general y también crean "una especie de mapa de calor", que incluso permitirá al usuario conocer en que zona del arenal puede encontrar más espacio para ubicarse.

Pantalla LED

Más allá de eso, el Ayuntamiento adelantó dos novedades que vendrán a reforzar la comunicación del aforo. Por una parte, se instalarán durante la próxima semana semáforos físicos en los propios arenales que replicarán los datos del semáforo "online". Por otra, está prevista la instalación de una pantalla en las cercanías de la marquesina de la Plaza de España.El sistema incluye modelos de prevención que son especialmente interesantes de cara al trabajo de la Policía Local, dado que "podremos prever, conociendo la situación meteorológica, los patrones de afluencia de gente a las playas, la hora y el día de la semana que es, si se puede dar una situación de saturación". Esta información meteorológica también podrá ser consultada en tiempo real por los usuarios, gracias a la colaboración con Meteogalicia.

El semáforo ya puede consultarse en tiempo real (los datos se actualizan cada 30 segundos) en la página web del Ayuntamiento y en las redes sociales, donde habrá una publicación destacada fácil de encontrar. En breve se podrá descargar una App que será "cómoda y rápida".

Cerrar la playa

¿Y si la playa se llena?"Esperamos no tener que llegar la ese punto, pero en caso de que el semáforo marque completo en una playa, tendremos que cerrarla", explicó el concejal Manuel Santos. Esto no significará clausurarla pero sí que se tendrán que evitar nuevas entradas de bañistas si antes no se producen salidas.

Para eso, se contará con la estrecha colaboración de la Policía Local, que según informó su jefe, Benigno Blanco, "contamos con una patrulla específica para las playas entre julio y agosto".