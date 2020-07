Duque invita a apostar por el estado de bienestar "o nuestros hijos vivirán peor"

"No es el momento de los gobiernos conservadores, de mantener las cosas como están. De ser así nuestros hijos tendrán peores condiciones que nosotros, y nuestros nietos todavía peores", afirmó el ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, en el mítin celebrado ayer por los socialistas en Pontevedra. Ante una larga nómina de militantes y simpatizantes, pero también público interesado en su figura (la organización reconocía que "moviliza a muchos que nunca se había interesado por un acto político") el ex astronauta defendió la importancia de apostar por el estado de bienestar.

"Si no invertimos en educación, en la formación profesional, la universitaria, en dar oportunidades de que se desarrollen las empresas de alta tecnología", señaló, "si no impulsamos el progreso, cada vez nos quedaremos más atrás... Como no hagamos algo nuestros hijos van a vivir peor que nosotros".

La céntrica plaza de A Ferrería se valló y señalizó para que 250 espectadores pudiesen contemplar, distanciados, el mítin. A mayores los socialistas estiman que otros tantos vecinos siguieron desde el perímetro las intervenciones, con las que concluyó la visita del ministro, una pequeña parada que también incluyó un encuentro privado en la Subdelegación con alumnos del IES Sánchez Cantón.

Tras reconocer que actos como el de anoche le cuestan, "no son mi especialidad", y su admiración por un pueblo "que ha conservado su lengua, es un enorme logro de los gallegos", Pedro Duque invitó a pensar qué hubiese pasado si las recetas de recortes que se aplicaron en la anterior crisis (y que en su opinión han hecho "que la siguiente generación tenga menos oportunidades") se hubiesen puesto en marcha también durante la pandemia.

Los que durante la crisis sanitaría tenían la responsabilidad de gobernar, añadió, "lo hemos pasado muy mal", afirmó, ante la posibilidad de tomar decisiones tan graves. "Imaginaos un gobierno que no hubiese buscado que la gente no se quedase atrás en esto, que no hubiese hecho este esfuerzo para tan enorme para que las personas que quedasen sin actividad económica pudiesen tener una garantía de rentas, lo que nos hubiese pasado en España si hubiésemos tenido esta crisis en 2013 o 2014".

También Gonzalo Caballero (al igual que momentos antes la presidenta provincial, Carmela Silva, o los concejales pontevereses Paloma Castro y Tino Fernández) se reifirió en distintos momentos a la defensa de los servicios públicos y el estado de bienestar. "De una crisis como ésta hay que salir con políticas de progreso y socialdemocracia", afirmó el candidato socialista a la presidencia de la Xunta, hojas de rutas que defiendan lo esencial "desde el ámbito público.

Momentos después se comprometía a crear "2.000 plazas" en residencias de mayores públicas, "porque faltan 14.000 según la Organización Mundial de la Salud" y 5.000 puestos estables y de calidad en la sanidad. A provechando la visita del ministro y primer español que viajó al espacio, también avanzó su intención de crear una consellería de Ciencia e Innovación.