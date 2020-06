"Estuve siete años engañándome a mí mismo"

-¿Fue difícil reconocer vuestra orientación sexual?

-(Fernando) En mi caso fue duro por un conflicto personal. Tenía miedo al rechazo social, a que en el colegio no lo entendieran. S alí del armario con 20 años y antes de eso tuve novias porque era lo políticamente correcto. Con mi entorno la aceptación fue inmediata pero conmigo mismo fueron años muy duros. Me escondía, salía a bares de ambiente sin decirle a nadie a dónde iba. Esperaba a que mis amigos se fueran a casa para poder ir y eso te genera un conflicto porque creías que tu vida no era lo que se consideraba normal. Creo que el conflicto es más interior, aunque haya familias que no lo acepten, primero tienes que aceptarte tú y luego sacarlo afuera. Yo estuve como 7 años sabiendo que era gay y sin decirlo, engañándome a mí mismo, diciéndome que estaba equivocado, que tenía que cambiar. Creo que ese conflicto ya no es igual, porque hay más referentes.