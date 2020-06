El PP vuelve a su simbólica plaza de toros de Pontevedra para reivindicar el legado de estabilidad de Feijóo

La plaza de toros de Pontevedra fue escenario en la mañana de este sábado del mitin simbólico con el que los populares, a la cabeza el ex presidente Rajoy y el actual cabeza de partido, Pablo Casado, arroparon al titular del Gobierno gallego y candidato a la reelección por el Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Los tres reivindicaron el legado de estabilidad y unidad del PP, que presentaron como valor central frente la "fragmentación política de bloque" en la que algunos "han dividido a España".

Distanciados por los tendidos y la arena del coso, 350 espectadores pudieron seguir el mítin presencialmente por las restricciones ligadas al escenario postcovid, mientras unas 1.400 se conectaron vía streaming, según la organización. Ante todos ellos los representantes del PP reivindicaron Galicia como cuna del partido ("nació aquí, en las corredoiras, en las aldeas", aseguró Pablo Casado) y también como ejemplo de estabilidad, espíritu de unidad y, en el caso de Feijoo, experiencia en la gestión.

Ejerció de maestro ceremonias el presidente del PP de Pontevedra, Alfonso Rueda, uno de los cuatro candidatos gallegos que ocupó la primera fila. Tras ellos, una amplísima nómina de conselleiros, alcaldes y caras conocidas del partido como Ana Pastor y Pilar Rojo.

En un escenario taurino, se multiplicaron los paseíllos y también las ovaciones, a la cabeza a Mariano Rajoy. "Cuanto más se empeñen en decir que Pontevedra no te quiere, más demuestra que te quiere", ha asegurado Alfonso Rueda entre aplausos en una ciudad en la que continúa vigente la declaración del expresidente como persona "non grata". Momentos después el aludido aseguraba sentirse "muy reconfortado con vuestras muestras de cariño... Estoy en casa", en la plaza donde en tres ocasiones los populares han inaugurado las elecciones al Parlamento Gallego. "Y en las tres ganó Feijóo".

Rajoy aseguró que su apoyo a Núñez Feijóo se basa en su convicción de que "es el mejor presidente" posible para la Xunta. "Incluso lo creen", añadió, algunos que "a lo mejor no lo votarían, es el mejor que puede tener Galicia".

Su llegada a la presidencia de la Xunta en 2009 "supuso el inicio de una etapa que sin duda fueron tiempos mejores para Galicia", concretó, en aspectos como la sanidad, educación, servicios sociales y en general "la vida de la gente, que es lo que importa", una mejora que en opinión de Mariano Rajoy "casi nadie discute".

El ex presidente no dudó en afirmar que durante los gobiernos de Núñez Feijóo Galicia se convirtió "en una de las comunidades más dinámicas de España", mejorando sus resultados económicos en tasas de paro y afiliaciones a la Seguridad Social, todo ello en un escenario político donde "se defendió el orden constitucional democráticamente".

Con la llegada de la pandemia, añadió, "se ha vuelto a dar una lección de serenidad y de hacer las cosas bien" en tiempos difíciles, un aplauso más a un político del que también aplaudió su apuesta "por unir, y no por dividir".

Rajoy apuntaba a los que serían momentos después los ejes de la intervención de Alberto Núñez Feijóo, que tomó la palabra para señalar a la recuperación económica, social y laboral tras la crisis provocada por la pandemia como sus principales objetivos de revalidar en el Gobierno gallego.

"Tenemos unos servicios sanitarios preparados para detener y contener los brotes" que, añadió, "inevitablemente se producirán en los próximos meses y el próximo semestre", equipos profesionales que "sabrán responder".

"No renunciamos a la normalidad en el ámbito económico y laboral", afirmó Núñez Feijóo, antes de insistir en la importancia de recuperar ese escenario "para que Galicia cree empleo y vuelva a ser con más fuerza una tierra de oportunidades y bienestar".

Se trata de un reto cuando voces como el FMI "ponen a España a la cabeza de todas las previsiones negativas", con miles de puestos de trabajo en riesgo, recordó. Centrándose en el caso gallego, apuntó a la "incertidumbre" sobre el futuro de industrias como Alcoa, Endesa o Ence porque el ejecutivo de Pedro Sánchez "le niega una solución" a miles de familias afectadas.

Confianza, certezas y gestión son, según Núñez Feijóo, "lo que la gente espera" para decidirse ante la próxima cita con las urnas, e hizo votos porque "llegue cuanto antes" la normalidad económica, social y laboral. En su opinión, a Galicia no llega la nueva normalidad porque "si es nueva no es normalidad y si es normalidad, no es nueva".

Un programa electoral "probado" en 11 años de gobierno, un equipo "unido y sólido" y una experiencia "que debería ser imprescindible en los momentos de dificultad" son otros de los valores a los que apuntó Feijóo para pedir el voto el próximo 12-J.

En paralelo señaló como valores del PP a la unidad y estabilidad: "En momentos de dificultad se puede contar con nosotros", destacó el candidato, convencido de que Galicia dará un "ejemplo de sentidiño, serenidad, tranquilidad, moderación y unión a toda España" en la cita con las urnas.

Pablo Casado, por su parte, se ha dirigido especialmente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que hoy también visita Galicia y participa en un mitin en Ourense, al que exigió "que se comprometa con Galicia", como asegura que ya lo está el PP en temas como la industrialización o los transportes.

"Pedro Sánchez ha venido muy poco a Galicia", criticó antes de emplazar al presidente español a que "antes de volver a Madrid diga claramente a los gallegos si se compromete con el futuro de Ence, Alcoa y las conserveras" que cuentan con instalaciones en concesiones marítimo terrestres a caducar.

"Que diga si se compromete con Galicia, yo lo hago aquí, el PP sí está comprometido con Galicia y el PP de Galicia siempre ha augurado buenos tiempos para el resto de España", ha afirmado tras criticar que Sánchez viene a esta comunidad "para insultar con impotencia del mal jugador del fútbol" mientras su partido "juega al Risk" con el territorio español.

Como el gran reto de futuro, señaló a la nueva batalla "contra la crisis económica, una batalla que tendremos que dar todos", en alusión a los partidos, empresarios, trabajadores, un reto ante el que poner de ejemplo "la gestión que se ha hecho en la Xunta".