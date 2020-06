Ponteverán ofrece cerca de 400 plazas de ocio alternativo para la gente joven

Ponteverán, el programa de ocio para gente joven que desarrolla el Concello durante la época estival tampoco se cancela. Así lo anunció ayer el concejal de Xuventude Alberte Oubiña, quien aseguró que "quixemos enmarcalo dentro da política do Concello de tratar de non cancelar as actividades que sexa posible, e de incentivar e promover a actividade cultural que é un dos grandes motores do país".

Esta iniciativa promovida por la Administración local permitirá ofrecer, un año más, alternativas de ocio juvenil y favorecer espacios de socialización entre los jóvenes pontevedreses, adaptados a la nueva realidad del Covid-19 que obliga a mantener la distancia de seguridad y el uso de materiales de protección individual.

El plazo para inscribirse en las actividades lúdicas ya está abierto y deberá realizarse a través de la web apuntate. pontevedra. gal. Cada actividad está orientada a un rango especí?co de edad, que en conjunto abarca desde los 5 a los 30 años, y tendrán preferencia aquellas personas residentes en el concello de Pontevedra. El número de plazas ofertadas en esta edición alcanza prácticamente las 400 y la inversión municipal en este programa asciende a un total de 18.000 euros.

El responsable municipal de Xuventude explicó que para asignar plaza no primará el orden preinscripción sino que cada persona interesada podrá hacer el número de solicitudes que desee y la organización procurará una asignación de plazas lo más equitativa posible para que al menos cada niño o niña, chica o chico, participe en alguna de las actividades propuestas.

En esta edición, y atendiendo a la situación sanitaria actual, se establecerán las normas de prevención, higiene y distanciamiento social, recomendadas por las autoridades sanitarias, por lo que los grupos serán reducidos y se priorizarán actividades al aire libre, y en aquellas que requieren desplazamiento este año no existe la opción del transporte colectivo.

Al igual que en anteriores ediciones, todas las propuestas son de carácter gratuito y pretenden favorecer el desarrollo personal de las personas participantes a través de valores positivos como la inclusión, el respeto, la creatividad, higiene, esfuerzo e igualdad.

Entre las principales actividades culturales y al aire libre que el programa juvenil ofrecerá esta edición destacan diferentes campamentos urbanos, cursos de iniciación al piragüismo en la parroquia de Ponte Sampaio, jornadas de multiaventura, un obradoiro de graffiti en el Gafos, un torneo de Pokemon Go, observaciones astronómicas en el mirador de O Verduxo y en el observatorio de Cotobade, sendas rutas culturales diurna y nocturna por el camposanto de San Amaro y dos jornadas de kayak por el río Lérez, así como una jornada de orientación en el centro histórico de Pontevedra y tres días de acercamiento a las aves en una ruta por el Lérez.

En cuanto a las alternativas relacionadas con la cultura digital, se llevarán a cabo diversos talleres de robótica, programación e impresión 3D, además de un obradoiro de holografía y realidad virtual y tres jornadas sobre informática en las que se abordarán la seguridad en la red y el diseño de carteles.