Aguas "excelentes" para un refrescante chapuzón en el río

Este verano estará marcado por las dudas antes de ir a la playa. La necesidad de guardar la distancia social para evitar el Covid-19, así como la limitación de aforo en arenales como Silgar, llevan a reducir el número de bañistas en cada arenal. Ante este panorama en la costa, el interior se presenta como la mejor alternativa: amplios espacios, menos gente y mayor tranquilidad en medio de la naturaleza. Los concellos sin costa de la comarca de Pontevedra ofrecen zonas de baño de la máxima calidad para refrescarse, lejos de las aglomeraciones y los aforos. Así, los análisis periódicos que realiza la Xunta sobre los ríos gallegos muestran que las aguas de las playas fluviales de Ponte Caldelas, Cerdedo-Cotobade y A Lama son "excelentes".

Ponte Caldelas

La playa fluvial de A Calzada fue la primera en Galicia en la que ondeó la bandera azul, y ya lo hace desde 2015. Este distintivo de calidad convierte a este remanso del Verdugo en uno de los lugares del interior preferidos para huir del calor y las aglomeraciones en la costa. Desde el concello de Ponte Caldeas no esperan una masiva afluencia de visitantes, por lo que no han impuesto límite de aforo. Sin embargo, sí han restringido el acceso de vehículos a la zona de baño, obligando a dejarlos en el aparcamiento al inicio del paseo. Con esta medida se busca evitar la excesiva concentración de personas en los puntos más calientes del área recreativa, explican desde el Concello.

A falta de aforo, serán los tres socorristas los que ejerzan el control y vigilancia del número de bañistas así como el mantenimiento de las distancias de seguridad. También se ha desplegado cartelería con las medidas preventivas contra el Covid-19 y se espera el mayor civismo por parte de los ciudadanos en su cumplimiento.

Además, el Concello realizará desinfecciones periódicas en la zona, especialmente en los elementos comunes como los accesos, bancos y mesas de piedra.

Cerdedo-Cotobade

Cuenta con una playa fluvial, la de Cerdedo, y cinco zonas de baño: Chan (Carballedo), Pozo Negro, Xesteira, Calvelo (Tenorio) y Viascón (Cabanelas). El Concello no impondrá aforo en ninguno de estos espacios debido a la imposibilidad de acotar las áreas de baño, especialmente en los últimos por tratarse de enclaves naturales.

Sí habrá vigilancia y control en la de Cerdedo por parte de la concesionaria del quiosco, que actuará en caso de una concentración excesiva de bañistas. Desde el Concello consideran esta una posibilidad remota dado que el área tampoco está vallada y cuenta con una extensa zona verde a su alrededor que permite mantener la distancia social. Las zonas comunes de esta zona fluvial se desinfectarán a diario, mientras que en las demás resulta inviable debido a que no hay instalaciones, sino que se trata de parajes en plena naturaleza.

El Concello ha colocado paneles informativos en cada zona de baño con las normas de prevención del Covid-19 y apela a la responsabilidad ciudadana para su cumplimiento. En caso de detectar comportamientos incívicos, se reuniría la comisión de seguimiento de la pandemia para emprender las medidas oportunas.

Este concello cuenta además con un importante atractivo: el puente colgante de Calvelo. Es uno de los más bellos de Galicia y también de los más impresionantes. Su altura y longitud imponen respeto: casi 30 metros de largo y hasta unos 15 de altura sobre el nivel del Lérez. La pasarela, propiedad del Concello, une las orillas de Calvelo y A Retorta siendo el único paso que conecta ambas márgenes del río en kilómetros. Sin embargo, cruzar su chirriante estructura no es una hazaña al alcance de todos.

A Lama

La playa fluvial que forma el río Verdugo a su paso por A Lama se queda sin chiringuito este verano. Debido a la crisis sanitaria su concesión no salió a concurso, apuntan fuentes del Concello. El espacio de baño se mantendrá abierto y, al no ser obligatoria la presencia de un socorrista, será un operario municipal o un edil quien haga seguimiento de la afluencia de visitantes, ya que por ahora no se prevé limitar el aforo. Desde el gobierno local no esperan grandes aglomeraciones y apelan a la responsabilidad de cada uno a la hora de mantener la distancia social, usar mascarillas y cumplir las medidas contra la expansión del Covid-19.

Aunque desde el consistorio han notado mayor afluencia de personas al municipio en los últimos meses, no esperan que esto se traduzca en un desbordamiento de bañistas. En tal caso, se tomarían medidas desde limitar el acceso a otras más restrictivas como prohibirlo, advierten desde el Concello.

Las desinfecciones también serán habituales en los espacios comunes como accesos, mesas, zonas de juego, bancos, paneles informativos para invidentes... Hace un par de semanas se realizó una limpieza profunda con una máquina de presión especializada en pavimentos.