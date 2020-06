Más de un centenar de pontevedreses claman contra la privatización sanitaria

"A privatización mata aos nosos maiores". "As plantas pechadas, os sanitarios no paro". "O novo espectáculo. As marionetas de Feijóo". Fueron algunos de los mensajes que se pudieron leer en las pancartas que portaron ayer los sanitarios en una concentración de protesta frente al Hospital Provincial en la que participaron más de un centenar de pontevedreses.

La movilización, convocada por la Plataformas SOS Sanidad Pública de Pontevedra y diferentes sindicatos, tuvo lugar de manera simultánea en otras ciudades y área sanitarias con el objetivo de reivindicar una serie de demandas en defensa de un sistema sanitario público y de calidad en el ámbito autonómico tras la pandemia del Covid-19.

La Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública considera que la única salida a la crisis derivada del coronavirus debería estar dirigida a, en primer lugar, reconstruir la Atención Primaria que desde su punto de vista está "abandonada y marginada" por el actual gobierno de la Xunta de Galicia. En opinión de SOS Sanidade Pública, la solución pasa por dotarla de más personal, equipos multidisciplinares y equipación general, incrementar las camas y el personal en los hospitales y su capacidad de gestión.

Otra de las consideraciones de vital importancia para el colectivo de profesionales sanitarios es el refuerzo de los servicios para prevenir y haces frentes a nuevas epidemias. En este sentido, con esta protesta reivindicaron la recuperación íntegra de las camas y del personal de los hospitales públicos pontevedreses, así como la puesta en marcha de un plan estratégico para abordar las listas de espera generadas durante la pandemia y "dejar de enviar cientos pacientes a los centros privados".

Asimismo, SOS Sanidade Pública demandó frente al Hospital Provincial acabar con la precariedad del personal del sistema sanitario público, proporcionando estabilidad, condiciones laborales y sueldos dignos. "No se puede repetir que la falta de equipos de protección pongan en riesgo a salud de este colectivo y de los enfermos que atienden", indicaron desde la plataforma.

La Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública ve necesario una gran movilización social y profesional "para desalojar a Feijóo del poder y poder abordar así la reconstrucción del sistema sanitario público gallego en vías de desmantelamiento y privatización", apuntaron, señalando que "no sabemos si el sistema soportara otros cuatros años más de política neoliberal".