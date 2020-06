Bará propón un Fondo económico de Conservación da Natureza

A candidatura do BNG, encabezada por Luís Bará, achegouse onte ás ribeiras do río Lérez en Monte Porreiro, un espazo declarado Rede Natura, para anunciar a creación por lei do Fondo de Conservación da Natureza entendido "como un seguro de vida colectivo, un seguro de vida da natureza tanto para as persoas como para o planeta". Esta medida estrela do programa do BNG estaría dirixida á protección da natureza e á posta en marcha medidas de xestión e conservación dos espazos naturais protexidos.