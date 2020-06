La sardina triplica su precio

Pontevedra celebró la noche de San Xoán con una protagonista excepcional en el plato: la sardina. Su precio se disparó ayer en el Mercado y llegó a triplicar el que se pedía por ella el pasado fin de semana. Así, pasó de entre 5 y 8 euros el kilo a 18. En el municipio se celebraron más de un centenar de "cacharelas", todas en propiedades particulares.

No hay San Xoán sin sardinas. Al menos no en Galicia. El preciado pescado es el más demandado estos días y para la noche de ayer no podía ser menos. Llegó a alcanzar los 18 euros el kilo en el Mercado de Pontevedra.

La Plaza de Abastos vivió una de sus mañanas más concurridas de toda la semana y los pontevedresese demostraron, una vez más, que se rinden a la celebración del San Xoán.

Este año, la fiesta ha tenido un carácter más particular, al menos en el Concello de Pontevedra, donde no se autorizaron las hogueras en espacios públicos. Por ello, también la venta de sardina ha sido diferente, más compras pero menos cantidad.

Si el pasado fin de semana se pedían entre 5 y 8 euros el kilo por ellas, ayer este sabroso pescado triplicó su precio y hubo puestos en los que se llegó a pedir por él hasta 18 euros. Eso sí, ese era el precio al que se cotizaba a primera hora de la mañana y en hora punta.

Los más afortunados, que se acercaron a la plaza de abastos cerca del mediodía lograron, regateando, eso sí, comprarlas hasta por poco más de 5 euros el kilo.

Anoche se celebraron en el municipio 109 hogueras en propiedades particulares. Al menos eso fue el número de comunicaciones presentadas por la ciudadanía por sede electrónica y presencialmente en la Policía Local.

Este año y por causa de las restricciones derivadas de la crisis sanitaria, el Concello tomó la decisión de no autorizar hogueras comunitarias que empleen el espacio público al entender que "no es el momento sanitario más adecuado y porque tampoco se pueden garantizar las medidas sanitarias y de seguridad habituales de estas celebraciones".