Las playas de la comarca se llenan de bañistas sin restricciones en el acceso

Las altas temperaturas logradas en la comarca en la jornada de ayer -que se aproximaron a los 30 grados en los momentos centrales del día-, llenaron de público los arenales de la comarca, como las playas marinenses, así como las de Pontevedra, Poio y Sanxenxo. Los arenales mostraban ayer y por primera vez en esta temporada, una estampa totalmente veraniega, llenas de bañistas y al margen de las medidas sanitarias derivadas de la pandemia por el Covid-19, ya que no se han impuesto restricciones al uso de la playa. Solo Sanxenxo impondrá medidas este verano. En el caso de Marín no prevé implantar medidas de restricción de acceso a sus playas, por lo que su disfrute es libre, si bien apelando desde el Concello a la responsabilidad de los asistentes para mantener el distanciamiento social, medidas de higiene y otras normas de prevención, algo que ayer no se cumplió en ningún arenal de las Rías Baixas.