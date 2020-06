Caldas de Reis celebrará durante dos días un "San Xoán diferente"

Caldas de Reis no renuncia a celebrar el tradicional San Xoán, que siempre tuvo mucha importancia en el municipio, a pesar de la realidad actual condicionada por la crisis sanitaria del coronavirus. Eso sí, el programa de actividades que se presentó tendrá como prioridad, además del ocio y la diversión, la seguridad de la ciudadanía, lo que lo convertirá en un "San Xoán diferente" pero con un cartel igualmente atractivo y diseñado para el disfrute de todos los públicos en una de las fechas del año más mágicas. Los festejos tendrán lugar los días 23 y 24 de junio con la música en directo, las actividades lúdico-deportivas y la gastronomía como protagonistas. No habrá hoguera, al no permitir el Concello la celebración de hogueras colectivas.

Este año la organización corre a cargo de la Asociación de Empresarios de la Hostelería de Caldas. El colectivo cuenta con la colaboración del ayuntamiento, de Caldas Centro Comercial Aberto y de la Academia NºPhi.

En la presentación oficial del San Xoán participaron miembros de las asociación de hostaleros y de comerciantes, el alcalde, Juan Manuel Rey, la concejal de Cultura, María López Buceta, el concejal de Comercio, Jacobo Pérez, y los portavoces municipales de los grupos políticos de la oposición.

En ambos días comenzarán con la tirada de bombas de palenque anunciando la fiesta y el pasacalles del grupo de gaitas As Espiñas por las calles de la villa. Las actuaciones serán el martes 23 en el Campo Torre. A las 20 horas el grupo Lee Barluthier ofrecerá su espectáculo de música en vivo y animación alrededor del piano. La noche de diversión continuará a las 22 horas con el concierto de los artistas locales Beni Ferreiro y Juanma Fernández.

Para garantizar el cumplimiento de las medidas higiénico-sanitarias y de seguridad necesarias ante el Covid-19 será preciso comunicar previamente la asistencia a los conciertos en los siguientes establecimientos: Cafetería Leo, Bar O Torque, Número 2, A Bodega do Roxo y restaurante Roquiño.

El día 24, a partir de las 11 horas, tendrán lugar en la Plaza de las Palmeras sesiones gratuitas para personas adultas de zumba, pilates y yoga. Por la tarde, desde las 17.30 horas, en el mismo lugar, los niños podrán disfrutar de juegos y entretenimiento infantil, así como de una sesión especial de zumba kids.

Además, ambos días, la sardina será la protagonista en el certamen de tapas en el que participan una decena de bares y restaurantes de la localidad. El día 23 podrán consumirse de 19.00 a 22.00 y el 24 de 12.00 a 14.00 horas. Los establecimientos participantes son: Bar Castro, Hotel Posada Real, Torque, Número 2, Cruceiro Restaurante, Sena, Sagasta, Taino y Bodegón O Roxo.

Para el alcalde, Juan Manuel Rey, "es una enorme satisfacción poder celebrar un año más una fiesta tan arraigada en nuestro ayuntamiento como es el San Xoán".