Los ambulantes abandonan la feria de Ponte Caldelas al rechazar el cambio de ubicación

Los vendedores ambulantes de Ponte Caldelas abandonaron ayer la feria, en un plante originado por ser obligados a abandonar el lugar habitual de celebración, en el entorno de la Alameda, para ser trasladados a la Avenida de Galicia, en el entorno de la Casa Consistorial. Otro de los motivos argumentados por los ambulantes para protagonizar este cierre es que se les reduzca al 50 por ciento el tamaño de los puestos (los de 8 metros a 4 y así sucesivamente).

Los vendedores consideran que, una vez entrada la fase de "nueva normalidad", es excesivo este tipo de medidas, que entienden que van en perjuicio de esta feria centenaria.

Tras conocer la protesta de los ambulantes, el PP criticó la decisión "arbitraria" del alcalde, el socialista Andrés Díaz, al trasladar la feria a una ubicación que no consideran idónea y ser además "incómoda para la gran mayoría de sus clientes". En cuanto al tamaño de los puestos, recuerda que "ya están adaptados a las mínimas necesidades para evitar tener que pagar más por los mismos".

Además, consideran que hay espacio suficiente en el entorno de la alameda y aledaños para no tener que disgregar la feria hasta la parte alta de la villa, donde hay más dificultades de desplazamiento y donde -entienden- "se rompe con el concepto de unidad comercial que se establecía tradicionalmente entre los puestos ambulantes y el comercio estable, que hacen que esta feria se convierta en una auténtica simbiosis comercial entre los feriantes, comercio local, bares y restaurantes".

Por su parte, el alcalde respondió que "la salud y la seguridad de mis vecinos son la prioridad absoluta en este momento y no se permitirá realizar una feria si no se pueden garantizar las medidas de distanciamiento social", afirma Andrés Díaz. El Concello de Ponte Caldelas tomó la decisión de realizar la feria de textil y calzado en la avenida de Galicia, "dado que en la alameda no es posible mantener la distancia entre puestos para las 52 licencias de textil y calzado", argumenta el regidor local.