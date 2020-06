La temporada de furanchos se extenderá en Marín hasta finales del mes de julio

La temporada de furanchos en el municipio de Marín se extenderá hasta el próximo 31 de julio. Así lo anunciaron en la mañana de ayer los concejales Pablo Novas y Cristina Acuña, que explicaron que se trata de una medida excepcional para poder paliar los meses de parón del confinamiento derivados de la pandemia producida por el Covid-19.

Esta posibilidad de ampliar la temporada en situaciones excepcionales ya está contemplada en la ordenanza municipal, por lo que no supone ningún problema burocrático hacerlo ni es necesario tramitar una modificación del documento regulador.

Tal y como explican los ediles, "estos locales tendrán que cumplir con las mismas medidas sanitarias de prevención e higiene que el resto de la hostelería".

En la mañana de ayer, además, se hizo entrega de cuatro nuevas autorizaciones de apertura, que sumadas a las que ya había suman un total de 12.

Listado de furanchos

El listado de los furanchos autorizados en el término municipal de Marín es el siguiente: A do Maño, en A Brea 4; Antonio, en Allariz 19; Víctor, en Castro 41; A do Currante, enMoledo 39 B; Amancio, en Ameal 42; Do Chanco, en Pastoriza 9; A Palmeira, en Miñán 8; Marcial, en Casás 29 B; Charo, en Ruanova 8; Do Conde, en Ameal 3 B; Da Carteira, en Ameal 46; y A do Crego, en Miñán número 22.