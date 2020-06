Enrique Valero, nuevo presidente de la asociación de certificación forestal de Galicia

La Asociación Galega Promotora de Certificación Forestal PEFC Galicia ha elegido como nuevo presidente al profesor de la Escola de Enxeñaría Forestal de Pontevedra Enrique Valero.

Entre otros cometidos, la PEFC se encarga de garantizar, a través de su propio sello, que tanto la gestión forestal como la posterior transformación por parte de la industria de los productos procedentes de los bosques se realiza siguiendo una serie de criterios de sostenibilidad.

Propietarios y gestores de montes, representantes de la industria transformadora y de otra serie de colectivos, así como usuarios de los montes, ecologistas, ganaderos o cazadores, forman parte de esta asociación, fundada en el año 2003 e integrada a su vez en la alianza internacional de sistemas de nacionales y regionales certificación forestal PEFC ( Programme for the Endorsement of Forest Certification).

Valero fue en la década de 1990 uno de los promotores de este sistema internacional, "basado en los criterios e indicadores de gestión forestal sostenible de la Conferencia de Helskini" y que cuenta a día de hoy con más de 326 millones de hectáreas certificadas en el mundo.