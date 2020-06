Concello y Sergas, enfrentados por el consultorio de salud de Pontesampaio

La atención en el consultorio de Pontesampaio ha quedado en manos de un acuerdo entre el Sergas y el Concello de Pontevedra. Mientras que desde la gerencia del área sanitaria se asegura que se ha solicitado al gobierno local un edificio anexo para normalizar la Atención Primaria en la parroquia, desde éste se solicita informes técnicos que avalen su cierre por cuestiones de seguridad.

Fuentes de la gerencia del Complexo Hospitalario de Pontevedra, CHOP, informaron ayer de que habían remitido un escrito al Concello para que éste pusiese a disposición del Sergas el edificio anexo al consultorio, que actualmente se utiliza como biblioteca.

"Con dicha cesión, se podría normalizar la situación asistencial de Atención Primaria en esta parroquia pontevedresa, con la presencia del facultativo de Medicina de Familia y Comunitaria y la profesional de Enfermería", aseguran dichas fuentes, que recuerdan que "ya el pasado 1 de junio se recuperó la actividad de Enfermería en el consultorio".

"La alternativa que plantea el área sanitaria para completar la cobertura asistencial contempla disponer del otro edificio anexo, que pueda albergar las dependencias del médico, de modo que la parroquia cuente de nuevo con ambos profesionales de Atención Primaria en un corto plazo de tiempo, sin poner en riesgo a pacientes ni trabajadores", subrayan.

En este sentido, la gerencia recuerda que la atención sanitaria en la parroquia se vio afectada por la incidencia del Covid-19.

Malestar y preocupación

En cualquier caso, desde el Concello de Pontevedra hay malestar y preocupación. A través de la Concellería de Patrimonio se ha remitido un escrito al Sergas en el que solicita información técnica que "avale el cierre del consultorio por no cumplir las medidas sanitarias actuales" y se ponen la disposición del Sergas para buscar una dependencia municipal en la parroquia que pueda sustituir a estas instalaciones y lograr que, "con carácter inmediato", pueda regresar el médico a la parroquia.

La concelleira Carme da Silva explica que "asistimos con sorpresa" a la comunicación del Sergas en la que notifica al Concello que las instalaciones del centro médico "no son idóneas para su actividad médica y asistencial". Esta sorpresa está motivada porque "a día de hoy no se ha recibido en esta Administración ninguna comunicación por parte de la gerencia de que el Consultorio no cumple con los requisitos para evitar la propagación de la Covid-19".