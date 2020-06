Los paisajes mágicos y salvajes preferidos por los novios

Enclaves "mágicos" y naturales, con el mar o el bosque como escenario. Cada vez son más las parejas que escogen retratar su enlace en sitios únicos. "Aquí en Galicia somos unos privilegiados porque tenemos playa y montaña, muchos sitios preciosos", detalla Silvia de Acevedo, de QSM Photo.

Muchas de las parejas que acuden al estudio de fotografía pontevedrés, galardonado por cuarto año consecutivo con un Wedding Award, tienen las ideas muy claras sobre el tipo de reportaje fotográfico posboda que desean. "Buscan algo íntimo, estar solos y rodeados de naturaleza", explica Acevedo. Entre los lugares preferidos por los novios están Cabo Home y la Costa da Vela, la Senda da Auga, las playas de O Grove...

"Cabo Home es un sitio que funciona muy bien, es precioso y tiene muchos puntos donde poder hacer buenas fotos. Es uno de los lugares preferidos porque lo tiene todo: playa, acantilados, faros, unas puestas de sol espectaculares y las Cíes al fondo", describe Isaac Breezy, de Sfera360 Photography, también galardonado los tres últimos años con un Wedding Award. Este fotógrafo suele encontrarse con contrayentes que prefieren que elija él los lugares "mágicos" en los que inmortalizar su alianza. "Los novios me piden que busque yo, pocas veces me piden un punto concreto, se dejan asesorar. A mí no me gusta repetir, así que siempre estoy innovando", relata.

Y en ese afán por dar con enclaves únicos sube con los novios hasta el monte de A Curota (Pobra do Caramiñal). "Es un sitio espectacular con varios miradores, uno desde el que se ve toda la ría de Muros... y tiene muchos árboles, lo que da mucho juego para hacer fotos", destaca.

Ambos estudios fotográficos coinciden en la gran variedad de paisajes increíbles que tienen las Rías Baixas -en concreto- y Galicia -a nivel general-, para unos álbumes de boda para el recuerdo. "A nosotros nos gusta mucho la zona de A Lanzada, San Vicente, O Grove... Tiene una luz muy bonita y unos atardeceres impresionantes que quedan muy bien", apunta Acevedo.

Sfera360 Photography también señala Nigrán como un buen marco para los reportajes. "En Patos hay una luz muy bonita y, a última hora del día, con las Cíes al fondo quedan unas imágenes increíbles", subraya.

Tanto Acevedo como Breezy coinciden en incluir la Senda da Auga, en Ribadumia, como otro de los escenarios más solicitados por las parejas. "El río, el bosque, los molinos... te dan muchas posibilidades", destaca él. "Es un sitio un poco más complicado porque siempre tiene mucha gente", comenta ella.

Entre los paisajes más bellos, pero también más concurridos, sobresale la playa de As Catedrais. "Siempre que vamos hasta Ribadeo comprobamos las mareas y el aforo, porque suele haber muchos visitantes", explica Acevedo. "El reto consiste en que parezca que no hay nadie más. Con oficio, ingenio y un poco de colaboración de los visitantes se consigue. Sobre todo cuando queremos hacer fotos en los arcos", añade.

Lejos de las multitudes, QSM Photos tiene localizadas unas aldeas casi sin vecinos en el interior de la provincia de Pontevedra, por los concellos de A Lama y Cerdedo-Cotobade. "Hay que caminar, pero merece la pena", apunta.

Sfera 360 también ha realizado sesiones en puntos un poco menos habituales e incluso "exóticos" como las Torres do Oeste de Catoira, la isla de San Simón e incluso el "mejor banco del mundo" de Redondela.

Un año... casi en blanco

Este 2020 iba a ser el año de las bodas. Muchas parejas habían esperado a una cifra tan redonda para certificar su amor en el altar, pero el Covid-19 trascotó sus planes y vació las agendas del sector nupcial. Una vez superados los peores momentos de la crisis sanitaria, la "nueva normalidad" permite hasta 250 invitados en las bodas al aire libre y 150 en las celebraciones bajo techo.

Sin embargo, muchas parejas han decidido posponer sus enlaces hasta el año que viene ante la incertidumbre y los bailes con mascarilla. "Teníamos bodas de febrero a diciembre. Ahora tenemos una en julio, otra en agosto y a partir de septiembre ya sumamos más fechas", explica Silvia de Acevedo. QSM Photos está capeando la crisis gracias a los trabajos para una clientela fiel, que le encarga sesiones fotográficas en estos momentos de dificultad: embarazos, eventos familiares...

No se ha visto tan perjudicado por el parón del coronavirus Isaac Breeze. Sfera360 Photography suele trabajar a nivel internacional, por lo que estos meses de confinamiento "no me han venido mal. He aprovechado para seguir formándome, actualizar la web, realizar dossieres...", comenta. El fotógrafo relata que las 12 bodas que tenía para este año se han aplazado para 2021, "así que no he perdido ningún encargo".