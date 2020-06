Una concentración el 25 de junio defenderá que el CHOP no cierre camas este verano

La Plataforma SOS Sanidade Pública convoca para el próximo jueves, 25 de junio, una concentración a la que están invitados tanto los profesionales del sector como la ciudadanía en general. Será a las 20.30 horas ante el Hospital Provincial.

Bajo los lemas "Os recortes e as privatizacións matan" y "Sanidade pública agora máis que nunca", los convocantes quieren denunciar que, con la crisis del coronavirus, ha quedado demostrada la privatización de un servicio público esencial.

Instan al gobierno de la Xunta a recuperar la actividad sanitaria ordinaria, "abandonada estos meses" y a prepararse ante un nuevo rebrote. En este sentido, claman un "no" al cierre de camas en Montecelo durante este verano. "Las camas son importantes, no solo en los hoteles, sino en los hospitales", recalcan.

Para la plataforma, ha sido el trabajo del personal sanitario, el aislamiento de Galicia y el propio confinamiento los que han salvado a la comunidad autónoma y "no la gestión del presidente Feijóo".

Las residencias de mayores son otra de las cuestiones que más preocupan, "en las que hubo miedo, horror y muerte". Por ello, exigen "residencias públicas, de gestión pública y con asistencia santiaria pública y sin discriminaciones".

"Hace falta contar con un sistema sanitario público potente, porque ya antes de la pandemia no lo era, con la reducción de presupuestos, plantillas, recursos e inversión en tecnología", se lamenta SOS Sanidade Pública.

El hecho de que los centros de salud continúen cerrados es el principal caballo de batalla de la plataforma. En esta línea, hacen hincapié en que empeorarán y aumentarán los cuadros clínicos crónicos. "Hay que aprovechar ahora para reducir las listas de espera", afirman.

Se temen que la situación sirva para que la atención en Atención Primaria telefónica quede "como algo habitual". "No es el tratamiento que queremos ni necesitamos", concluyen.