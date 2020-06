El PP acusa a Lores de preferir los lombos a la gente tras rechazar otra exención de tasas

La Corporación de Pontevedra celebró ayer el pleno ordinario de junio en el que se aprobó el Plan Económico y Financiero que elaboró el gobierno local tras incumplir la regla de gasto.Un mero trámite para el ejecutivo que defendió la economía saneada del Concello y una muestra de que "algo se hizo mal" para la oposición.

Se debatió también otra moción del PP para eliminar la tasa de veladores durante el presente año 2020 y la tasa de basura durante lo que dure el estado de alarma para los comerciantes y hosteleros afectados por la crisis de la Covid-19.

En el debate, el portavoz del PP Rafael Domínguez volvió a acusar al gobierno de Miguel Fernández Lores de "abandonar" a este colectivo al no querer eliminar una tasa como la de veladores, que supone un ingreso de 200.000 euros, y que al día siguiente tenga la "desfachatez" de anunciar "un gasto de 800.000 euros en lombos en el rural" o "400.000 euros en compostaje". Domínguez dijo que "no hay derecho a que su prioridad sean los lombos y no las personas".

Por parte del Gobierno local contestó el edil César Mosquera, quien indicó al PP que en este aspecto el Concello está siguiendo los consejos de la Xunta y de su presidente, el también popular Alberto Núñez Feijóo: "prudencia fiscal, inyectar liquidez a la economía con obras y agilizar pagos a proveedores". "Esas obras también crean puestos de trabajo", añadió Mosquera, que generan riqueza y consumo para el comercio y la hostelería. Anunció que en cuanto tengan claro el marco normativo articularán "medidas potentes" de ayuda al sector hostelero y comercial.