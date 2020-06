La guerra contra los gansos del Nilo no derramará sangre

La guerra contra los gansos del Nilo no derramará sangre

La guerra contra los gansos del Nilo no derramará sangre

La guerra contra los gansos del Nilo no derramará sangre. La concejalía de Medio Natural ha puntualizado esta mañana que la erradicación de esta especie invasora Pontevedra no supondrá el sacrificio de estas aves, sino que serán reubicadas en un centro ornitológico.

El edil socialista Iván Puentes tramita con la Xunta el traslado de los 14 ejemplares a un refugio de conservación de fauna "entre los que se baraja el parque zoológico ornitológico Avifauna, situado en el municipio lucense de Outeiro de Rei", detallan desde el Concello.

La empresa Larus Control ha constatado el asentamiento de los gansos del Nilo (tres parejas y ocho ejemplares jóvenes) en el entorno de la playa fluvial del Lérez, en la desembocadura del Gafos y en Plaza de San José (donde tenían un nido).

Tras las críticas del PP en el pleno de esta mañana, en el que los populares tildaron a Lores de "mata patos", Medio Natural ha aclarado que fue la propia Xunta la que instó al Concello a eliminar esta especie invasora "muy peligrosa para la subsistencia de otras autóctonas".

Puentes incidió en que el destino de los gansos del Nilo está en manos del gobierno autonómico, ya que "para tener estos animales en instalaciones privadas es necesario contar con la autorización expresa de la Xunta, y esto es lo que estamos hablando -con muy buena predisposición por parte de la Jefatura Territorial de la Consellería de Medio Ambiente-, para encontrar un lugar en el que, vigilados, y evitando que se reproduzcan y escapen hacia espacios naturales, puedan completar su ciclo vital y no ser sacrificados".

El Concello advierte que hasta que no reciba respuesta de la Xunta, estas aves invasoras "no van a ser retiradas de los ríos de Pontevedra. No se va a dar ningún paso que implique la eutanasia de estos animales", sentencia el edil.