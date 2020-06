Pasar en el estado de alarma de parada a empresaria con dos trabajadores y una demanda en aumento

En el arranque de la pandemia Alicia Devesa no lo tenía fácil. "Me dedicaba a atender a personas mayores en su casa, y con el Covid-19 me quedé sin trabajo", explica la joven. Su embarazo (la niña nacerá este agosto) tampoco parecía ayudar mucho, pero entonces la llamaron para una limpieza y eso le dio la idea de montar su empresa.

"Querían una limpieza de desinfección, eso me dio la idea y tiramos para adelante", explica. Era a finales de marzo y durante la crisis sanitaria su firma, Limpialí, ha crecido y ha incorporado a dos trabajadoras , una de ellas para cubrir la baja por maternidad.

En las últimas semanas "nos ha aumentado mucho el trabajo", una demanda ligada a las nuevas necesidades de higienización derivadas del Covid-19, señala esta emprendedora, que tras el susto inicial valora que la pandemia "me hizo dar un giro de perspectiva".

Segunda generación

En el caso de Alba Gulín, el estado de alarma le ha supuesto tomar las riendas de la empresa fundada por su padre, Emilio Gulín. Llevaba unos años asumiendo cada vez más competencias y ahora encabeza la firma Rótulos Gulín.

La empresa vivió "un momento complicado" durante el confinamiento, cuando "estuvimos más de un mes sin poder desplazarnos y sin trabajo", explica su responsable. Con la desescalada, la demanda también se va recuperando y "ahora, la situación es esperanzadora".