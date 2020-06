"Historias en tempos de pandemia", unha iniciativa para animar á escritura

A concellaría de Cultura do Concello de Marín vén de anunciar a iniciativa "Historias en tempos de pandemia", coa que pretenden espertar nos marinenses o espírito literario, para que escriban pequenos relatos que estean ambientados no contexto da crise sanitaria derivada do Covid-19.

Os textos, a excepción dese requisito, poderán ser de temática libre e poderán ser enviados por calquera veciño ou veciña de Marín, sen límite de idade. O primeiro será publicado durante a xornada de hoxe e poden estar asinados co nome de autor ou autora, cun pseudónimo ou de xeito anónimo.

As personas interesadas e participar poden enviar os seus textos ao mail alcaldia@concellodemarin.es e, de momento, sen prazo pechado.