La pandemia también se carga el mundial...de colchonetas de Sanxenxo

Desde la asociación O Cubreiro anunciaron con pesar que el XII Mundial de Colchonetas en Sanxenxo este año no podrá celebrarse físicamente. Se trata de una competición con un enorme carácter festivo más que deportivo y muestra de ello es que la asociación que organiza el evento comenta jocosamente que han recibido "presiones del COI, de la UEFA, de FINA y de otros organismos acostumbrados, como ellos, a organizar competiciones internacionales para que suspendan este año el mundial de colchonetas, ya que, de lo contrario quedarían mal". "El problema va a ser ahora del dinero de las televisiones", continúan en plan divertido.

Bromas aparte indican que suspenden el mundial de este año por responsabilidad y por "sentidiño". No deja de ser una concentración de cientos de personas en una playa pequeña, la de A Panadeira, por lo que no pueden garantizar que se cumplan la distancia necesaria y adecuada tanto entre los competidores como entre el numeroso público asistente, algo que vistas las competiciones anteriores es lógico por la aglomeración de deportistas y curiosos. "Como nunca llovió que no escampara" prometen que el año que viene (si el virus les deja) "se realizará con la misma (o más) alegría y diversión, algo que les caracteriza, que se lleva haciendo desde las 11 ediciones anteriores". Este año el mes de julio la playa A Panadeira se quedará huérfana del acontecimiento "deportivo" más divertido del año en Sanxenxo. Por otra parte adelantan que, aunque no físicamente, probablemente hagan una edición virtual de la que darán más detalles próximamente.