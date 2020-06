Héroes de Ponte Sampaio pide al Concello habilitar un local anexo al consultorio

La Asociación de Vecinos Héroes de Ponte Sampaio 1809 solicita al Concello de Pontevedra que ponga a disposición del Sergas el local anexo al consultorio médico de la parroquia que en la actualidad está destinado a Biblioteca y que "está cerrado todo el año sin ningún tipo de uso".

Esta petición llega dado que, "si ese local no es acondicionado, la médica no volvería al consultorio, según manifestaciones de la misma a varios pacientes, por no contar el consultorio actual con las condiciones exigidas en el protocolo de seguridad", afirman desde el colectivo vecinal.

Así, Héroes de Ponte Sampaio considera que la única forma de que se pueda realizar la consulta de la doctora y enfermera respetando los protocolos marcados por Sanidade, es que "el Concello ponga a disposición del Sergas ese local anexo que para lo único que sirve es para que un colectivo disponga a su antojo de un local que dice ser biblioteca, pero que todos los vecinos somos conscientes de que no tiene ninguna actividad durante todo el año", indicó el presidente de la asociación, Ramón Agulla Bará.

En este sentido, el colectivo recordó que la Administración local procedió hace unos años al acondicionamiento de las antiguas viviendas para profesores para el uso vecinal y proponen que sea a este espacio al que se traslade la biblioteca, "si lo consideran necesario".

Si bien la Gerencia no se ha pronunciado sobre la necesidad de este espacio, los vecinos de la parroquia manifestaron esta semana que el servicio asistencial que está prestando el Sergas en la zona es "insuficiente" y reclaman la reincorporación inmediata de la médica que en la actualidad pasa consulta en el Virxe Peregrina.