As exposicións volven ao Pazo da Cultura da man de Morquecho

A concelleira de Cultura, Carme Fouces, presentou onte a mostra coa que o Pazo da Cultura reanudará a súa actividade expositiva e que "como non podía ser doutro xeito, nunha aposta polo talento do país, estará en mans do artista pontevedrés José Ramón Morquecho".

Fouces destacou que a mostra é unha exposición na que "levamos moito tempo traballando, que conta con máis de 150 pezas -algunhas pertencentes a coleccións privadas- de gran formato e dunha variedade cromática riquísima que reflicte o seu percorrido vital e as súas viaxes. É un plan magnífico para este verán novo que nos vai cargar as pilas logo das circunstancias tan especiais que vivimos", asegurou a concelleira.

Así mesmo, a comisaria, Eva Morquecho, apuntou que a mostra "Morquecho 2000-2020" , que se poderá visitar do 25 de xuño ao 27 de setembro, "ten como fío conductor a querenza do pintor por plasmar o percorrido ao longo destes últimos 20 anos, a partir das viaxes levadas a cabo por diversos países, Vermont (EE UU), Marrocos , Finlandia,etc".

Todas estas etapas quedan plasmadas como o propio artista afirmaba con "moita intensidade. Esa intensidade é a miña característica principal e a miña linguaxe é a cor. É moi importante para min expoñer en Pontevedra, aínda que é unha magoa que meus pais non chegaran a gozar deste evento".

O visitante poderá achegarse e disfrutar da evolución plástica e cromática de Morquecho, onde parte do expresionismo e chega case á abstracción en moitas das obras, utilizando grandes masas de color, case planas. A entrada é de balde no horario habitual de apertura de martes a venres de 18.00 a 21.00 horas, sábados de 12.00 a 14.00 horas e de 18.00 a 21.00 horas, e domingo de 12.00 a 14.00. Luns, pechado.