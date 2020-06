Vecinos de Ponte Sampaio: "La presencia de una enfermera solo no nos vale"

A punto de cumplirse 15 días de la reapertura del consultorio de Ponte Sampaio, los vecinos de la parroquia reclaman la reincorporación de la doctora al centro, ya que aseguran que "la presencia de una enfermera solo no nos vale".

Así lo manifestó ayer la asociación de vecinos de Santa María de Ponte Sampaio en un comunicado en el que su presidente, José L. López Carragal, solicita a la Gerencia del área sanitaria el retorno de la profesional facultativa que hasta el inicio de la pandemia del Covid-19 pasaba consulta en el centro médico de la parroquia. El colectivo vecinal solicita la reincorporación de la doctora "con la mayor brevedad posible".

Los vecinos de Ponte Sampaio no entienden por qué, llegada la fase 3 a Galicia, el Sergas no procede a reincorporar a la profesional destinada al consultorio. "No nos envíen más al Virxe Peregrina, a 13 kilómetros de aquí y a pagar párking", claman desde la asociación. Asimismo, el colectivo propone al Sergas que aplique en el centro médico el protocolo establecido por el Gobierno central para que su funcionamiento al 100% sea posible y no tener que desplazarse a Pontevedra a la consulta.

El presidente de la asociación vecinal indicó que, en caso de que sus demandas no sean consideradas y si tampoco sirven las más de 600 firmas recogidas, el siguiente paso que darán será solicitar apoyo a otros colectivos como la Federación Castelao y a la Plataforma SOS Sanidade Pública para que se sumen a sus reivindicaciones.

Cabe recordar que el consultorio permaneció cerrado desde el pasado 11 de mayo y hasta el 1 de junio con motivo de la crisis sanitaria del Covid-19, lo que provocó malestar entre los residentes en la zona, puesto que debían desplazarse hasta Pontevedra en pleno estado de alarma para ser atendidos y también el temor de que se aprovechara la coyuntura para cerrar el centro de forma definitiva. El día 1 se reanudó la actividad asistencial, pero solo con personal de enfermería.