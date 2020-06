Pontevedra completará los quince kilómetros de paseo peatonal y ciclista bordeando el Lérez

Pontevedra culmina su plan, iniciado hace dos décadas, de "recueperar la relación con su río". El Lérez ofrece, en su margen sur, más de 15 kilómetros de orilla fluvial desde Bora hasta que se convierte en ría y se funde con el ayuntamiento de Marín. Quince kilómetros que en su mayor parte ya se pueden recorrer por parte de peatones y ciclistas en toda su extensión sin que se vean entorpecidos por el tráfico rodado.

La culminación de este plan llega con la puesta en marcha del proyecto para integrar en este itinerario peatonal de 15 kilómetros el último tramo en el que todavía los peatones y ciclistas no mandan sobre los vehículos. Se trata del espacio entre el puente de O Burgo y el de Os Tirantes, en donde las glorietas están pensadas hoy en día para la redistribución del tráfico a motor y dificultan el tránsito peatonal en la zona.

Así, el Concello dio ayer el primer paso para colocar esta "última pieza" que completará el paseo fluvial de 15 kilómetros entre Bora y Marín al encargar a un estudio de la ciudad, el del arquitecto Amador Rey, la redacción del proyecto para proceder a la rehabilitación integral de todo este tramo de la Avenida de Buenos Aires. Teniendo en cuenta la inminente licitación del paseo marítimo a Marín bordeando la autovía, esta sería la "clave de bóveda" para completar este gran itinerario peatonal.

Cuatro meses de plazo

Así se expresaba Demetrio Gómez, concejal de Obras, quien ayer anunció el encargo del proyecto para lo que el arquitecto Amador Rey dispondrá de un plazo de cuatro meses. A lo largo de este periodo deberá solventar varias dificultades que surgen tanto para garantizar la circulación longitudinal en la zona como también transversal, en puntos como la salida de Padre Amoedo hacia la glorieta de la avenida de Buenos Aires y el puente de Santiago. Por ejemplo, recordó que en este viaducto los viandantes no pueden cruzar longitudinalmente el puente, y tan solo lo pueden hacer cambiando de acera y con una solución, la actual, que tampoco es la más adecuada para el tráfico peatonal. También será complejo articular soluciones en el puente de Os Tirantes.

Otro de los puntos críticos será la zona comprendida entre la parte de atrás del Mercado de Abastos y la palza Valentín García Escudero, así como delante del CEIP Marcos Vidal Portela.

En cuanto a la circulación peatonal transversal, los puntos que presentarán más problemas serán el cruce de Padre Gaite (que cuentan con elementos de ingeniería y arquitectónicos que no se pueden mover) y el ya citado de Padre Amoedo hacia el puente de Santiago, uno de los puntos por el que más pontevedreses cruzan el río a diario.

El proyecto también completaría el acceso al puente de O Burgo, solventado con las obras todavía en marcha su parte norte, pero no en esta vertiente sur.

Ahora será el arquitecto al qu se le ha adjudicado el proyecto el encargado de buscar las soluciones más adecuadas entre las que el gobierno local no descarta incluso poder reducir la capacidad que tiene actualmente la avenida (con doble carril) para el tráfico rodado con el objeto de mejorar la movilidad peatonal y ciclista. "Eu non me pecho a nada", indicó Gómez.

"Skyline" de la ciudad

Demetrio Gómez también avanzó que esta actuación lleva aparejada la recuperación del "skyline" de esa parte de la ciudad. Y es que en ese tramo se pueden contemplar dos ejemplos "de arquitectura racionalista que é difícil atopar xuntos" como son el CEIP Vidal Portal, la antigua escuela de Magisterio, que responde a la escuela de evolución europea, mientras que el segundo son los edificios de Tafisa que responden a la evolución de este tipo de arquitectura americana. Para ello se resaltará la zona con un estudio de la luz y el trabajo que se haga con el alumbrado.