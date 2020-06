El encierro de un perro en Combarro que no era tal

La asociación animalista Libera! aclara la denuncia realizada por unos senderistas sobre un perro encerrado sin comida ni agua en una finca en Combarro. Esta entidad y la Fundación Franz Weber se hicieron eco esta semana de las acusaciones, rechazadas por los propietarios del animal. De hecho, fuentes de la familia dueña del can se pusieron en contacto con FARO para negarlas: Noa, nombre que recibe la mascota, fue rescatada y acogida tras vivir una situación de maltrato en A Coruña. Desde entonces, estos vecinos de Poio le han dispensado los cuidados necesarios para su bienestar.

Por ello, Libera! ha emitido un comunicado en el que aclara: "Desde la familia se explicó a la ONG que el animal está vacunado, correctamente identificado con microchip, asegurado y recibe agua fresca y alimento de manera permanente, disponiendo de una parte interior en esta instalación para resguardarse de las inclemencias climáticas, situación que no fue apreciada por los senderistas que visitaban la zona. También la familia subraya que sacan todos los días a pasear al can. (...) En este sentido el recinto es temporal y el perro de raza pastor alemán tendrá un nuevo espacio en los próximos meses, una vez que la familia obtenga permiso para la construcción de una vivienda y cierre perimetral, aumentando de manera considerable la capacidad para desarrollar sus comportamientos naturales e interactuar con otros animales, ya que existe un segundo can que ahora reside en la vivienda habitual".

En el escrito, la ONG puntualiza también que la debilidad en las patas traseras que el perro manifiesta se debe a una displasia de cadera, "una dolencia habitual en los canes de esta raza", y no fruto de una mala alimentación. En cuanto al lugar en el que se encuentra el animal, Libera! puntualiza que pasará de un espacio de 90 m2, en el que se encuentra de manera temporal, a otro de 2.500 m2 con cierre perimetral.