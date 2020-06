La edición "más necesaria y urgente" de "As mulleres que opinan" será virtual

La tercera edición del foro de debate "Las mujeres que opinan son peligrosas" vuelve a Pontevedra tras haber sido cancelada su celebración el pasado mes de mayo con motivo de la crisis del coronavirus. Finalmente, el encuentro de mujeres periodistas tendrá lugar los próximos 26 y 27 de junio y se celebrará de forma online.

Así lo anunciaron ayer sus organizadoras, las periodistas pontevedresas Susana Pedreira y Diana López Varela, en la presentación del evento, junto con la presidenta de la Diputación, Carmela Silva, y el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores.

Susana Pedreira destacó que,a pesar de las dificultades, "non podiamos deixar de celebrar este encontro, pois a crise do coronavirus deixou á vista unha maior precarización do xornalismo, co cal apostamos por que o contexto de crise que viviu o noso sector durante o confinamento fose o telón de fondo ". En este sentido, la periodista pontevedresa indicó que , partiendo de esa base, ella y su compañera Diana iniciaron la búsqueda para traer al foto de debate "a mulleres que foron moi activas no mundo da comunicación durante a emerxencia sanitaria e reivindicar o xornalismo local, pois as xornalistas de aquí foron a voz e os ollos dos pontevedreses cando estabamos confinados".

Diana López Varela presentó el programa del evento, que dará comienzo el viernes 26 de junio, a las 17 horas, con la presencia online de Claudia Morán y Tamara Montero, dos profesionales del mundo de la comunicación que analizaran el origen de esta iniciativa y el hecho de que las firmas de femeninas en el ámbito periodístico de la opinión continúan siendo algo residual.

A continuación, a las 18 horas será el turno de Clara Jiménez Cruz, cofundadora de Maldita.es, una plataforma de información contra los bulos y desinformación publicados por partes interesadas e incluso algunos medios de comunicación.

Cerrará la jornada la directora de La Marea, Magda Bandera, con una intervención a las 18.45 horas en la que abordará los medios de comunicación cooperativos con agenda propia y con perspectiva feminista.

En la jornada del sábado 27 participarán Noemí López Trujillo, periodista que abordará la selección de temas y de las voces protagonistas en los reportajes, y Ángeles Caballero, quien tratará el humor en la crónica. Por último, la perspectiva feminista y local la aportarán dos periodistas gallegas, Selina Otero, de FARO, y Sara Vila, de Diario de Pontevedra. Juntas analizarán la crisis derivada del coronavirus desde un enfoque local y el futuro de la educación tras la pandemia.

Carmela Silva, destacó la importancia de llevar a cabo este tipo de encuentros entre profesionales del periodismo, sobre todo, al tener en cuenta que la situación de las mujeres en el ámbito de la opinión es "vergonzosa y preocupante", apuntó Silva. En este sentido, la presidenta de la Diputación hizo referencia a varios informes que reflejan que, a pesar de que el 63% de las personas graduadas en el sector de la comunicación son mujeres, solo entre un 15-20% firman columnas de opinión.

Para poder participar en el encuentro virtual de periodistas será necesario inscripción previa. Así, las personas interesadas podrán formalizar su inscripción antes de el próximo 23 de junio en las páginas web de la Diputación y del Concello de Pontevedra, de manera que recibirán un enlace para conectarse al software Zoom y asistir al encuentro virtual de las columnistas.