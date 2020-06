O Concello de Poio consensúa co tecido cultural medidas para dar un pulo ao sector

A concelleira de Cultura, Raquel Rodríguez, mantivo un encontro cunha ducia de colectivos e agrupacións locais, así como artistas da vila, durante a tarde do pasado martes. Tratouse dunha reunión, celebrada no salón de Plenos e respectando todas as medidas de seguridade e distanciamento esixidas por mor da crise sanitaria da Covid-19, que foi convocada, entre outras razóns, para falar das actuacións que se pretenden impulsar nun futuro próximo para dinamizar o sector e dar un pulo á economía local.