Protestas en el pleno que aprobó la "privatización" del SAF en Sanxenxo

Entre protestas y gritos de "non a privatización", el Pleno de Sanxenxo aprobó ayer a la propuesta de cambio del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) a gestión indirecta con los diez votos a favor del Partido Popular. Un pleno caracterizado por los momentos de tensión, especialmente cuando el secretario de organización comarcal de Comisiones Obreras, José Luis García Pedrosa, fue expulsado de la sala de plenos por la Policía Local, mientras se resistía a abandonar el salón gritando en contra de esta actuación.

Por su parte, el gobierno local defendió esta nueva gestión del servicio para Sanxenxo que funciona ya en 26 concellos de la provincia. En Galicia ningún ayuntamiento de más de 15.000 habitantes hace ya una gestión directa del SAF.

El gobierno local defiende que con este cambio de gestión, se podrá atender al doble de familias que se atienden en la actualidad, 61, con una estimación de contratación de 52.727 horas, casi el doble de las que se prestaron en 2019, 26.912 horas. La nueva modalidad del servicio permitiría dejar a cero la lista de espera en la que se encuentran 45 personas al poder ampliar la ratio de atención a 120 familias. El edil del Servizos Sociais, Daniel Arosa, incidió en que "a titularidade e o control do SAF seguirá en mans do Concello como non pode ser doutra maneira. Tanto a coordinadora como eu estaremos pendentes os 365 días ao ano de que a concesionaria preste un servizo de calidade". En la misma línea, apuntó que "estamos moi orgullosos de chegar ata aquí e de haber sido capaces de atender a 60 familias, pero chega un momento no que xa non temos a capacidade para facelo", apuntó. Arosa, mientras a través de un escrito las trabajadoras se quejaban de la carga de trabajo y el incumplimiento de los horarios.