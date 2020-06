El gobierno local insiste en que el Plan Económico y Financiero es una "mera formalidad"

La Comisión de Economía e Facenda del Concello de Pontevedra dio ayer el visto bueno al Plan Económico Financiero que tendrá que asumir el ayuntamiento y que el gobierno local rebaja a una cuestión de "mera formalidad". Lo hizo con los votos favorables de los partidos del bipartito y la abstención de la oposición.

El concejal responsable de Facenda, Raimundo González Carballo, insistió ayer en que la aprobación de este plan equivale a una mera formalidad para ajustarse a la ley tras un incumplimiento de la regla de gasto por parte del Concello. Se trata de un incumplimiento "coyuntural" y "no estructural" al detectar Hacienda que el ayuntamiento se gastó 2,6 millones más de lo que establece la ley. "No se trata de un dinero que no tuviéramos", indicó González, quien recordó que aún así el superávit del Concello fue de 5 millones.

En cualquier caso, Raimundo González insistió en que el Plan no supone adoptar ninguna medida financiera ni altera los presupuestos.Insiste en que la salud económica del Concello es "sólida" tal y como reflejan los informes de intervención, el hecho de que haya remanente de tesorería, haya liquidez, una deuda "pequeña" y el ya citado superávit. "No hay caso"; dijo en referencia a los ataques de la oposición ante la necesidad de elaborar este plan.

Caída de ingresos

Según explicó el edil de Facenda, el Plan incluye también las previsiones de una fuerte caída de ingresos del Ayuntamiento debido a la crisis económica que deja el Covid-19. González Carballo señala que, en todo caso, las caídas más fuertes se esperan para los próximos años 2021 y 2022 debido a un descenso en las transferencias del Estado y la Diputación que se calcula de en torno a un 20 o 25%.

La Comisión informó desfavorablemente una moción de Ciudadanos sobre la reducción de gastos en distintas partidas del presupuesto, una iniciativa que el concejal de Facenda calificó de una "una seriedad más bien escasa" al incluir gastos de eventos ya realizados como la Cabalgata o el Entroido.