Denuncian las condiciones de un perro en Combarro: encerrado sin agua ni comida

Un pastor alemán encerrado sin agua fresca ni comida en una finca en el camino del Monte Covelo, en Combarro. Unos senderistas trasladaron a la Asociación Animalista Libera y a la Fundación Franz Weber (FFW) la cruda situación de este animal, "alojado en un espacio que carece de condiciones básicas de seguridad".

La FFW recuerda que "la limitación continuada de movimientos, como la que sufre este perro encerrado en un espacio inapropiado, es sancionable con hasta 5.000 euros por la Ley de Bienestar Animal", al ser considerada una infracción de carácter grave. Apunta además que el can podría haber desarrollado "alguna estereotipia a causa de su cautividad, como los agujeros en el suelo de tierra".

Desde la ONG advierten que el perro mostraba síntomas de debilidad en sus patas traseras, por lo que sus dueños podrían ser sancionados hasta con 500 euros por no facilitarle alimento y agua. En el caso de que no haya recibido atención veterinaria esta infracción podría agravarse, al "no proporcionar a los animales los tratamientos necesarios para evitar su sufrimiento".

La Fundación Franz Weber lamenta "el continuo desprecio que algunas personas tienen por los animales, a los que someten a un trato inadecuado" e insta a la Xunta a hacer cumplir la normativa y a acoger a aquellos animales que se encuentren en mal estado o bajo maltrato e inhabilitar a sus reponsables.