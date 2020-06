AJE advierte de que hostelería y comercio son los más dañados

Hostelería, comercio y cultura son los tres sectores más afectados por la crisis, tal y como asegura la Asociación de Jóvenes Empresarios de Pontevedra, AJE.

Su presidente, Jesús Rey, afirma que en los últimos meses la asociación ha colaborado estrechamente con empresarios de la hostelería en la provincia, "el más dañado, sin duda" por el estado de alarma del coronavirus.

"Muchos no han podido abrir hasta ahora y muchos no lo van a hacer porque las medidas son muy fuertes y directas y no les es rentable", se lamenta.

Respecto al comercio local, recuerda que "ya sabíamos que partíamos de una mala situación inicial".

"En nuestra asesoría de empresas nos damos cuenta que mucha gente es proactiva y tiene una visión más optimista, buscando soluciones para salir de la crisis, que es lo que necesitamos ahora", celebra.

"A pesar de la inseguridad, muchos emprendedores están saliendo adelante y aguantando. Muchas de las empresas se han replanteado nuevas líneas de negocio", destaca.

En este sentido, las nuevas tecnologías y la venta "on line" han ganado más peso que nunca. "Por ello también colaboramos con los concellos, como con el de Pontevedra, que puso en marcha la campaña Pontelovers", informa Rey.

En su opinión, "estamos en una época de colaborar y que nos está uniendo a todos". "A pesar de que esto dure, la clave es escucharnos, hablar, empujar para salir todos juntos", concluye el joven empresario.