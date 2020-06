Down Xuntos se vuelca con el trabajo "online"

La Asociación Down Xuntos Pontevedra destaca que aunque estos meses han sido duros para todos, las personas con síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales han demostrado con creces su independencia dentro de la dependencia. Las actividades a través de internet les han ayudado a mantener el ritmo de trabajo, algo que no hubiera sido posible de no existir las nuevas tecnologías. Por ello, centran también sus esfuerzos con aquellos hogares que sufren la "brecha digital".

Miguel Pérez es usuario de Xuntos y trabaja para el Centro de Recuperación Deportiva Torrado y la Sociedad Deportiva Teucro. Actualmente se encuentra en ERTE debido al estado de alarma.

Echa de menos ir por la asociación, tanto para estar con sus compañeros como para participar en las actividades diseñadas por sus profesionales. También porque está preparando oposiciones autonómicas a ordenanza con el programa de estudios diseñado por Xuntos, para las que todavía no hay fecha. "Sigo estudiando desde casa", indica.

El confinamiento ha sido duro, pero lo ha llevado "bastante bien" entreteniéndose con las actividades de la asociación, haciendo ejercicio como pilates, contactando con sus amigos por videollamada y, a raíz de la desescalada, dando paseos diarios con los suyos, entre ellos su padre, Manuel Pérez Cabo, el presidente de Down Xuntos Pontevedra.

"Realmente, las familias, con el teletrabajo, están llevando bastante bien tenerlos en casa, porque pueden estar con ellos", explica éste.

Otra cuestión diferente son aquellas que sufren la conocida como "brecha digital", que el estado de alarma y el confinamiento han dejado a la luz.

"Les estamos proponiendo prestarles los ordenadores que tenemos en la asociación, que no se están usando. Pero el problema no es tener equipos, sino el manejo, ya que ni los usuarios ni sus familiares tienen los conocimientos al respecto", asegura.

Cuando esto no es posible, se utiliza la vía telefónica para facilitar que todos puedan realizar las actividades recomendadas.

"Realmente, con las familias que hemos hablado no tienen demasiada prisa por volver al centro, porque tienen miedo y hay mucha incertidumbre. Nosotros tampoco queremos precipitarnos, sobre todo teniendo en cuenta ese segundo rebrote del que se habla", reconoce Pérez Cabo, que destaca que esto también es posible a que "en general, nuestros usuarios son bastante autónomos".